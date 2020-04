Luis Garrido: “Yo tenía muchas ganas de jugar en Motagua y me quedé con esa espina”

Luis Fernando Garrido (29) es un claro ejemplo de superación ya que en el 2015 sufrió una terrible lesión provocándole fractura y rotura de los cuatro ligamentos de la rodilla. En ese momento el contención estaba jugando con la Selección Nacional de Honduras frente a México y dicha lesión lo apartó de las canchas por más de seis meses.

Garrido desde España dio una entrevista a SB Deportes y tocó diversos tópicos. El exOlimpia dejó en claro que tiene la espina de jugar en Motagua y que el León ya es parte de su pasado.

VER: LA TRANSFORMACIÓN DE LUIS GARRIDO TRAS SU TERRIBLE LESIÓN

Además charló sobre lo que está pasando en España, país que reporta a la fecha más de 200 mil contagios por coronavirus y arriba de 20 mil defunciones.

“Fue un poco triste venirme de la Liga, en el fútbol hay que tomar decisiones. Los jugadores y el cuerpo técnico del Córdoba me recibieron de la mejor manera. No me arrepiento y seguimos para adelante, agradecido con Dios porque esto apenas comienza. Por ahora soy jugador del Córdoba, uno es profesional y esperemos seguir acá. Si más adelante no seguimos acá estamos dispuestos a escuchar ofertas de cualquier equipo de la Liga Nacional”, inició contando Garrido.

En cuanto a cómo quedó la Segunda B (Tercera División de España), el seleccionado nacional detalló: “Estamos a la espera de las decisiones que tomen acá en la Segunda B. Faltaban 10 partidos para que terminara el torneo, nosotros estábamos de quintos y hasta el cuarto se clasifica a los Play-Off. El equipo apeló para que los Play-Off se jueguen con los primeros seis y estamos esperando a ver qué decisión se toma”.

Mediante avanza la charla el hondureño recordó su lesión en el 2015, algo que considera ha sido lo mejor que le ha pasado en su vida pues marcó un antes y un después.

“Me ayudó para saber quién está con uno en las buenas y las malas, para mí el mejor momento de mi vida ha sido la lesión porque fue algo que me marcó. Yo me di cuenta de todo después porque hay gente que está con uno en el momento, pero después es otra cosa. Muchos no creían, yo le dije al doctor Benítez que yo podía y en siete meses me recuperé”.

RELACIÓN CON PINTO

Otro tema al cual se refirió fue el de Jorge Luis Pinto y las últimas polémicas que se dieron con Carlo Costly. En su momento Garrido tildó de 'mentiroso' pero él dice que al final le agradece porque aprendió mucho.

“Me recuerdo cuando vinimos de la Copa Uncaf y vino que el profesor Pinto me dijo que siguiera trabajando pero después él no me convocó y dije que era un mentiroso. Al final ellos son los que mandan y son los que deciden. Para mí el profesor Pinto es un gran entrenador, sea como sea estoy agradecido porque se aprendió mucho de él”.

VEA: EL DÍA QUE GARRIDO DEMANDÓ A OLIMPIA ANTE EL TNAF

Y abona: “Vi un poco de controversia del profesor Pinto con Costly, son cosas que uno respeta. El profesor Pinto tenía su carácter y bueno él quería lo mejor para la Selección, Pinto ya no está y es el profesor Coito quien está ahora”.

EPISODIO CON UN PERIODISTA Y MOTAGUA

A Garrido se le preguntó si tiene intenciones de regresar a Honduras en caso de culminar el certamen en la Segunda B, algo que él no se decarta, pero al mismo tiempo tiempo recordó un episodio con un periodista hondureño.

“Si terminan el torneo la idea es regresar a Honduras unos días. Es que mira, hubo un periodista que en su momento dijo que yo estaba en mi pueblo y que cómo era posible que me llamaran si yo no estaba trabajando. Sé quién es y en su momento se lo voy a decir porque me gusta ser correcto. Él dijo que yo estaba de vacaciones y que por qué me llamaban, yo estaba trabajando a doble horario en Tegucigalpa. Que le levanten falsos a uno no me gusta, eso no me gustó y lo tengo aquí en mi mente; en su momento se lo voy a decir”.

Pasando al tema Motagua, el jugador se volvió a sincerar y reconoció que tiene una espina la cual trata de militar en el conjunto azul. Institución que le abrió las puertas tras su lesión y donde al final no pudo quedarse.

VER: EL DÍA QUE LUIS GARRIDO LE PIDIÓ DISCULPAS A MOTAGUA

“Yo me quedé con la espinita clavada de jugar en Motagua, para serte honesto. Me encanta también el Real España, Motagua fue una parte importante. Dijeron que Motagua me recuperó pero no fue así, a Motagua no fue una mala pasada. Me hicieron una mala pasada de otro lado y la verdad yo quería jugar con Motagua. Mira yo le hablé a Diego Vázquez para que me dejara entrenar con Motagua y él muy amable”.

“Recuerdo que él me dijo 'sí pero primero arreglá con Olimpia porque hay un pacto de caballeros' y entonces yo tuve la reunión en el TNAF. Me dijeron que yo podía entrenar con cualquier equipo porque no era parte de Olimpia. Me llevaron a Tela y a Orlando a jugar contra River Plate. Cuando Olimpia me ve entrenando me dicen que 'aquí está el contrato' cuando antes me decían que no. Sino había que pelear y pararme, hablé con Motagua porque ahí estaba el contrato cuando se suponía que no había”, siguió contando.

Es así que Luis Garrido no descarta volver a ponerse la camisa de Motagua ya que está muy agradecido y así lo dejó claro en la entrevista. “Yo hablé con Pedro (Atala) y la verdad que se portaron a la altura, no me recuperaron pero sí me abrieron las puertas para entrenar ahí. Yo estoy agradecido con ellos porque yo tenía muchas ganas de jugar en Motagua y me quedé con esa espina, me siento en deuda con ellos y la verdad Olimpia es parte de mi pasado. No estuvo bien lo que ellos hicieron porque creo que eso no se le hace a un jugador, yo nunca le he dado nada a Motagua y ellos sí creyeron en mí”.