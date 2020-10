Alex López se confiesa: "Rechacé ofertas para irme porque decidí no salir huyendo de Alajuelense"

Alex López ha sido uno de los jugadores más criticado del Alajuelense por no conseguir el título 30 tras perder las últimas dos finales contra Herediano y Saprissa.

Te puede interesar: Robo del Choco Lozano y gol de Cádiz: Así aportó el hondureño ante el Eibar en LaLiga



El hondureño pudo haber tirado la toalla luego de ser golpeado por los aficionados con duros mensajes por sus actuaciones en esos dos partidos, ante Heredia perdió un penal y versus el Monstro le quitaron una pelota en mediocampo que terminó en gol.



A pesar de eso, Alex es uno de los jugadores con mayor talento de Alajuelense y diversos clubes estuvieron dispuestos a pagar la cláusula de rescisión para que saliera de Costa Rica.



El hondureño tiene claro que quiere triunfar con los Manudos y quiere conseguir el tan ansiado título 30 antes de marcharse del club.

LEER MÁS: Así quedó la tabla de posiciones de la liga de España tras el triunfo del Cádiz del Choco Lozano



"Rechacé ofertas de Colombia, Perú, Chile y también tuve una oferta en otro lado. Pero por más que la plata me motivara a irme siempre busqué lo mejor para mi familia y del club, siento que las decisiones tomadas las hice de la mejor manera. Estas ofertas me salieron después de la segunda final y todas eran para irme al día siguiente", confesó López en una entrevista para ESPN.

Alex López tuvo ofertas para marcharse del Alajuelense, pero él no se quiere ir sin ser campeón.



Agregando que tomó su determinación porque decidió: "No salir huyendo por las cosas que me pasaron, una vez lo dije, no soy cagón y dejar lo difícil para hacer lo más fácil. Por más que critiquen mi juego, yo no me iba a rendir. El día que me vaya quiero hacerlo satisfecho, no me voy a ir con esa espina de no ser campeón, quiero irme por la puerta de adelante".



Directivos del Alajuelense le comentaron a Alex López que varios equipos estaban dispuestos a pagar su cláusula, pero él siempre expresó su deseo de continuar.

MÁS: Choco Lozano: "Alex López encajaría perfectamente en cualquier equipo de Primera de España"



"Legalmente, después de la segunda final, miré a mi esposa llorar por todo lo que se decía, sentía que si me iba era porque el equipo tomara la decisión, si eso hubiese pasado, yo igual estaría agradecido por abrirme las puertas. Di lo mejor de mí. Sólo me voy con la condición de ser campeón, he tenido muchas oportunidades, la directiva sabe que quisieron pagar mi cláusula, pero vine con un sólo objetivo", aseguró.

GANAR EL TÍTULO 30 Y ROMPER LA SEQUÍA

Alex López considera que sería muy bonito conseguir ese título 30 con Alajuelense y asegura que los liberaría de una gran presión.

VER: Alex López responde: "No me he ido de la Liga porque no soy cagón, quiero ser campeón aquí"



"Si logramos el título las cosas cambiarían, el aficionado ya no tendrían esa presión después de tantos años, el ambiente se pondrá mucho más bonito y tranquilo, no sólo por ellos, sino por los periodistas y hasta los mismos equipos en contra. La Liga siempre ha demostrado a nivel internacional ser un equipo grande", cerró.