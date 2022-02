$!¿Por qué Romell Quioto festeja sus goles tapándose los oídos? El delantero hondureño del CF Montreal lo explica

El delantero hondureño Romell Quioto vive momentos dulces tras marcar gol y dar asistencia en el triunfo 3-0 del CF Montreal ante Santos Laguna que significó el pase a cuartos de Liga de Campeones Concacaf.

Tras el encuentro, el catracho compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram y en una de ellas reveló el motivo de una de sus icónicas celebraciones de gol.

Luego de anotar, el catracho suele dirigirse a un costado de la cancha con los dedos tapando los oídos y hoy explica el significado del mismo.

“El festejo significa: No escuches a quienes de dicen que no podrás lograr tus sueños, no escuches a esas personas que te incitan a hacer cosas malas. Tú eres mejor que eso. Solo tú decides”, dice la imagen que posteó Quioto.

A Romell Quioto lo hemos visto haciendo esta celebración con Olimpia, la Selección de Honduras, Houston Dynamo y ahora con el conjunto canadiense.