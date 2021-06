Julio Gutiérrez responde sobre inscripción de Carlos Meléndez en Motagua y sobre altas y bajas del club

El directivo Julio Gutiérrez, que está en representación del equipo capitalino en la Asamblea de la Liga Nacional, comenzó hablando del tema de Carlos Meléndez, quien fue presentado pero que el Vida alega que no podrán inscribirlo ante la Liga.



"Eso es un tema muy sencillo, en el cual hay un contrato de por medio en el cual el Vida en el tiempo de los presidentes pasados firmaron un acuerdo con Motagua cuando les prestamos a Eddie Hernández y Harold Fonseca", dice mientras se saca su teléfono móvil para mostrarnos el contrato.

"El contrato reza de esta manera... 'a cambio de este préstamo, el Club Deportivo Social Vida le traspasa sin ningún costo al Club Motagua los derechos deportivos de un jugador que pertenezca a esta institución deportiva. Durante los primeros cinco años del club Motagua tendrá derecho al tanteo de cualquier jugador que el Club Social Vida tenga oportunidad de traspasar o vender', entonces nosotros le solicitamos al Vida qué nos cediera a Carlos Meléndez, ellos dijeron que no porque tenía una oferta del extranjero Se les pidió que enseñarán la oferta porque en el tanteo si nosotros podíamos igualar esa oferta la íbamos a igualar", explica.



Luego añade: "Transcurrió el tiempo, no presentaron nada, presentamos el reclamo ante el TNAF y en base al contrato nos dan la razón de que Motagua tiene el derecho de poder escoger cualquier jugador que nosotros queramos que esté inscrito con el Vida".



Ante la consulta de que el Vida aduce que el jugador tiene contrato con ellos y que Motagua no podrá inscribirlo ante la Liga, expresó: "Ahí es donde el TNAF tiene que aclarar qué es lo que va a pasar porque yo en el contrato que tengo lo dice sencillo 'a cambio de este préstamo el Club Deportivo Social Vida le traspasará sin ningún costo al FC Motagua los derechos deportivos de un jugador que pertenezca a esta institución deportiva', es decir, yo puedo elegir y ellos me lo tienen que traspasar sin ningún reclamo, está firmado. Ahora, que la nueva directiva y presidencia del equipo no sabía o no le dijeron de este contrato, ya no es problema nuestro, en su momento don José Galdámez y Osman Vélez fueron los que firmaron este compromiso y nosotros lo que estamos haciendo es hacer valer nuestro derecho".

Carlos Melendez fue presentado con Motagua "Esperamos que no haya problemas para inscribirlo porque los contratos están hechos y firmados, están las copias originales, ya están presentados ante el TNAF, ya está la resolución. Lo que procede es que él TNAF le de un finiquito al jugador para que procedamos a inscribirlo", cerró diciendo al respecto.

Con respecto a las altas y bajas para el nuevo torneo, dijo. "Tenemos una buena base de jugadores que Diego ha estado trabajando desde hace tiempo, tenemos a Jonathan Núñez, Cristopher Meléndez, Josué Villafranca y otros jóvenes. Tenemos jugadores que tienen un buen potencial, creo que estábamos sobrecargados de jugadores hace un año por el temor al Covid, teníamos una plantilla extensa y la estamos reduciendo y con una base buena".



Sobre Marlon Licona, quien adujo que no sabía si iba a continuar o no en Motagua, Julio Gutiérrez fue claro al aducir que el jugador tiene un año más de contrato, pero que si quiere más tiempo de juego, le buscarían una salida.



Finalmente cerró hablando del caso Félix Crisanto, jugador que aseguró que Motagua lo abandonó y no le ayudó con la operación. "El tema que yo tengo entendido, porque no estoy al tanto de esa situación específica con eso, es que él tenía el alta médica y en su momento rescindió su contrato con Motagua, ahí termina su situación. Leí el otro día que él está recuperado al 100% entrenando con selección y le deseamos lo mejor y que pueda encontrar equipo y seguir en el desarrollo del fútbol porque para mí es un jugador de exportación; él firmó su finiquito con Motagua", concluyó.