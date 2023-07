Agustín Auzmendi cuenta por qué eligió a Motagua y explica la diferencia de jugar en Potros y en un grande de Honduras

Presión por la expectativa de su fichaje: La bienvenida ha sido muy linda, me recibieron de la mejor manera tanto mis compañeros como del cuerpo técnico, la junta directiva también. La verdad que estoy muy agradecido por eso. Estoy adaptándome, metiéndole a los entrenamientos en esta pretemporada, afinando lo más que se puede. Yo vengo a sumar, donde me toque, donde diga el profe.

Ofertas de Olimpia, Herediano... ¿Cómo fue la negociación para terminar en Motagua?

Por ahí se dijeron muchas cosas sobre mi fichaje, muchas cosas que no fueron ciertas, lo único que yo tenía en mente cuando se abrió la posibilidad de venir a Motagua era llegar a este club, gracias a Dios nos pudimos poner de acuerdo y hoy acá estoy.

Con el profesor Ninrod Medina ya hablamos, me dijo más o menos lo que espera de mí.

¿Por qué eligió Motagua y no otro club teniendo ofertas?

Lo que me llevó a escoger Motagua fue el interés, fue el primer equipo que se contactó conmigo, el primer equipo que me mostró mucho interés, desde el principio que salió la oportunidad quise venir, tenía muchas ganas de estar acá, gracias a Dios se pudo dar.

¿Qué le parece los complementos que tendrá en ataque como Lucas Campana, Jairo Róchez y el Chino López?

Hay grandes delanteros, va a ser una competencia muy linda dentro del campo, el profe decidirá a quién le toca jugar y el que elija estará para sumar.

¿Jugar en Potros y en Motagua en muy distinto? ¿Y cómo va la adaptación en la capital?

Sí, por ahí son equipos diferentes, Motagua tiene otras obligaciones que por ahí en Potros no había, creo que me llega en un buen momento de mi carrera la oportunidad y esperemos poder dar lo mejor.

Sobre la adaptación a la capital, pues va bien, por ahí un poquito cargado el tráfico, pero de ahí todo bien ja, ja, ja.

¿El momento oportuno de salir de Potros?

Creo que le di todo lo que tenía a Potros, creo que logramos grandes cosas, hubiera sido lindo poder despedirnos con un título, pero no se nos pudo dar, estoy muy agradecido porque fue el club que me trajo a Honduras.