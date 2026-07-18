Bruno Farioli da el susto en el Marathón al salir lesionado y rompe el silencio

El futbolista del conjunto verdolaga tuvo que salir del partido cargado por su compañeros tras una fuerte entrada del jugador Daniel Meléndez.

Marathón continúa en plena preparación de la pretemporada y este sábado enfrentó partido de preparación ante Génesis, donde concluyó con una derrota, pero el susto lo dio el jugador Bruno Farioli.

Pese al susto de dio el jugador, al finalizar el partido, volante del argentino mandó un mensaje de calma a los seguidores monstruo.

"Fue solamente un golpe, justo corrí rápido la pierna, así que nada, fue un rayón solamente", indicó.



Pese a salir caminando con dificultad y con un vendaje en su pierna izquierda, Farioli confirmó qué: "Por protocolo salimos por la duda, pero todo bien".



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Luego de la derrota 2-1, Farioli mandó también un mensaje de calma a los seguidores del club por el mal resultado.

"Tranquilo, es un amistoso, lo tenemos que poner bien. Nuestro partido es el 30 de julio".



El volante confirmó que el equipo se ha preparado bien pensando en el arranque del torneo Apertura. "Bien fuerte, dura. Buena, buena pretemporada".

