Génesis sorprende al Marathón y Farioli sale lesionado en juego de pretemporada

Marathón vivió una tarde para el olvido en su tercer amistoso de pretemporada al caer 2-1 frente al Génesis FC de La Paz en el estadio Yankel Rosenthal, en un encuentro que dejó como principal preocupación la lesión del mediocampista argentino Bruno Farioli. El conjunto verdolaga arrancó de buena forma y tomó ventaja en el marcador gracias al gol del delantero Nicolás Messiniti. Sin embargo, la reacción del equipo dirigido por Génesis no tardó en llegar y terminó dándole vuelta al compromiso.

La gran figura del encuentro fue Carlos Arzú, autor de los dos goles del conjunto canino. El primero llegó desde el punto penal, mientras que el segundo fue una brillante definición tras eludir al guardameta para sellar el triunfo de su equipo. La nota más preocupante para Marathón se produjo antes del descanso. Bruno Farioli recibió una fuerte entrada que le provocó una lesión en la rodilla, obligándolo a abandonar el terreno de juego entre visibles gestos de dolor. El árbitro expulsó al futbolista de Génesis responsable de la acción.