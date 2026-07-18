Génesis sorprende al Marathón y Farioli sale lesionado en juego de pretemporada

Marathón vivió una tarde para el olvido en su tercer amistoso de pretemporada al caer 2-1 frente al Génesis FC de La Paz en el estadio Yankel Rosenthal, en un encuentro que dejó como principal preocupación la lesión del mediocampista argentino Bruno Farioli.
El conjunto verdolaga arrancó de buena forma y tomó ventaja en el marcador gracias al gol del delantero Nicolás Messiniti. Sin embargo, la reacción del equipo dirigido por Génesis no tardó en llegar y terminó dándole vuelta al compromiso.
La gran figura del encuentro fue Carlos Arzú, autor de los dos goles del conjunto canino. El primero llegó desde el punto penal, mientras que el segundo fue una brillante definición tras eludir al guardameta para sellar el triunfo de su equipo.
La nota más preocupante para Marathón se produjo antes del descanso. Bruno Farioli recibió una fuerte entrada que le provocó una lesión en la rodilla, obligándolo a abandonar el terreno de juego entre visibles gestos de dolor. El árbitro expulsó al futbolista de Génesis responsable de la acción.
El cuerpo técnico verdolaga espera conocer en las próximas horas el resultado de los estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión del argentino, quien viene de superar una larga recuperación y es considerado una de las principales figuras del plantel.
Por su parte, Génesis FC continúa mostrando buenas sensaciones en la pretemporada y confirmó que llegará fortalecido al inicio del campeonato. Entre las novedades del equipo destaca la presencia del creador de contenido Bryan “La Playa”, quien permanece a prueba, aunque no tuvo participación en este compromiso debido a que apenas suma tres días de entrenamientos.
Marathón ahora enfocará todos sus esfuerzos en corregir detalles de cara a su estreno en el torneo Apertura 2026, cuando reciba al Independiente de Siguatepeque el próximo 3 de agosto en el estadio Francisco Morazán. Génesis, por su parte, debutará el 1 de agosto como local frente al CD Choloma.