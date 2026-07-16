Motagua sufre malas noticias previo a disputar la Supercopa ante el Olimpia

La noche de este jueves, el ciclón azul de Javier López logró recetar una nueva paliza y vencieron 4-0 al Real Tegus , partido disputado en el estadio Nacional Chelato Uclés.

El Motagua es el llamado a revalidar el título de campeón en el próximo torneo Apertura de la Liga Nacional y para ellos se están preparando con fichajes y el desarrollo de varios partidos amistosos.

La agenda de partidos amistosos de la águilas no concluía con el duelo de este jueves, ya que este fin de semana se trasladaría a la zona oriental para enfrentar el Estrella Roja.

En las últimas horas, la directiva del equipo recién ascendido a la Liga Nacional ha confirmado mediante sus redes sociales que el partido ha sido cancelado por asuntos de logística.

Ante este panorama, el Motagua pierde la posibilidad de sumar un amistoso más previo al duelo de la Supercopa del próximo jueves ante el Olimpia.

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Cabe recordar que Motagua suma cinco partidos amistosos ante de disputar su primer torneo oficial: venció 1-0 al Cedeño, luego golearon 7-1 al FAS, 8-0 al Arsenal SAO, empataron 1-1 contra Olancho FC y vencieron 4-0 a Real Tegus.