VIDEO: Bruno Farioli enciende alarmas en Marathón; se volvió a lesionar la rodilla

El Club Marathón recibió una mala noticia a pocos días del inicio del torneo Apertura 2026. Su principal figura, el argentino Bruno Farioli, salió lesionado durante el amistoso de pretemporada frente a Génesis FC en el Yankel Rosenthal y mantiene en vilo al cuerpo técnico encabezado por Silvio Rudman. El incidente ocurrió al minuto 40 del primer tiempo, cuando el conjunto verdolaga ya ganaba 1-0 gracias a un gol de Nicolás Messiniti. Farioli recibió una fuerte entrada del futbolista de Génesis, Daniel Meléndez, que impactó directamente su rodilla derecha, dejándolo tendido sobre el césped del estadio Yankel Rosenthal.

El volante argentino no pudo continuar en el compromiso y abandonó el terreno de juego entre evidentes muestras de dolor, incluso necesitando ayuda para salir de la cancha. El árbitro no dudó en expulsar al jugador responsable de la infracción tras la violenta acción. La preocupación es aún mayor porque Farioli conoce de cerca este tipo de situaciones. En el Apertura 2025 sufrió una grave lesión que requirió cirugía y lo mantuvo alejado de las canchas durante ocho meses, antes de regresar para convertirse nuevamente en una de las piezas fundamentales del equipo. Su recuperación en el torneo anterior fue determinante para que Marathón llegara hasta la final, consolidándose como el futbolista más desequilibrante del plantel y uno de los referentes ofensivos del club. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE