Cáceres no se guarda nada tras caer ante Motagua: "Pesó el escudo del rival"

El entrenador del Platense, Raúl Cáceres, lamentó los errores puntuales que cometió su equipo en la derrota ante Motagua y aseguró que los escualos tuvieron oportunidades claras para tomar ventaja durante el primer tiempo, pero terminaron pagando caro sus fallos ante un rival que supo aprovecharlos. El estratega también hizo un llamado de atención a los futbolistas jóvenes, a quienes pidió asumir su responsabilidad y dejar atrás el temor de enfrentar a clubes grandes. “A estos equipos no se les puede perdonar”, sentenció Cáceres, dolido por un resultado que considera que no reflejó lo ocurrido en el terreno de juego.

CONFERENCIA DE PRENSA

- ¿Cómo analiza esta derrota ante Motagua, profesor Cáceres?

Esto es fútbol, esto es fútbol, cosa que no todo el mundo entiende. Yo sí lo entiendo y me duele. A equipos como Motagua no se les puede perdonar. Lo tuvimos, yo no digo que en la lona a Motagua, pero lo tuvimos con mucha claridad en el primer tiempo. Creímos que iban a ser así los 90 minutos. Estas instituciones son equipos que tienen, son jugadores que tienen recursos, son equipos que tienen recursos para poder recomponer; nosotros no. Al final, los cañones de Motagua llegaron a elevarlos y nosotros bajamos. Pero seguro que teníamos alguna situación en contra, que era el cansancio. Unos jugadores que todavía, a estas alturas, no se han dado cuenta de dónde están y de qué viven. No se dan cuenta de que este es un trabajo, lo he dicho a la saciedad. Entonces, al ver nosotros un primer tiempo, por eso salgo mal yo en el medio tiempo, porque debimos ir 2-0, con claridad. Y al final, entramos al segundo tiempo apostando a lo que podíamos encontrar, teníamos que buscar. En el primer tiempo estábamos claros de que íbamos a jugar y así fue. Yo estoy tranquilo, por eso no me incomodan los gritos. No me incomodan, porque tengo mi frente en alto, sé cómo trabajo. Yo sé lo que hago, yo sé lo que hago. Pero al final, el jugador toma decisiones dentro del campo. Yo más no les puedo exigir, porque sería sobreexigirlos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Más presión. La asumo yo, la presión la recibo yo. Y lamentablemente, en el momento más difícil del partido, ya en un momento en que estamos cuesta arriba, aparecen errores puntuales, como el 2-0, que es increíble. Se le dijo, se le dijo al jugador de turno ahí. Y caímos en lo que ya estábamos claros que no teníamos que hacer. Entonces, es una situación, que no me rinde, no me rinde. Me da pesar, me duele, porque planteamos un partido para ganarlo y así lo obtuvimos, lo pudimos haber hecho. Así, lamentablemente, insisto y voy a lo primero: a estos equipos no se les puede perdonar, porque estos equipos llegan una vez, dos veces, y lo liquidan a uno, y fue lo que pasó.

- Hoy vimos dos hipótesis, nuevamente, en Platense, que siempre están destacando, pero usted exige...

Hay que ser acucioso con eso. Hay tres jugadas que debieron terminar en gol. Lamentablemente, los movimientos del jugador nueve no fueron los mejores. Pero esto es fútbol, por eso lo digo, esto es fútbol. Y en relación con el jugador de experiencia, aquí todos, tanto los de experiencia como los jóvenes, tienen la misma responsabilidad. Aquí yo no voy a exonerar a nadie, ¿ya? Cobran igual que los de experiencia, devengan su alimentación igual que los de experiencia, están en el campo no sumando 12, sino 11; somos 11 contra 11. Un llamado a los jóvenes: tienen que prepararse para esto. Tienen que preparar, tenemos que prepararnos. Entonces, al final, yo entro un poquito. Hay jugadores de nombre en el equipo, hay jugadores que, si bien es cierto, su participación no es la más abultada partido a partido, ya tienen un nombre. El problema es que no se dan cuenta de lo que nos estamos jugando. No nos damos cuenta, y ese es el problema que tenemos acá. Venimos hoy a un partido que se fue ganando, y están adentro, y actúan, y agarran la pelota sin ninguna idea. O sea, es mucha la diferencia entre el que inicia jugando y el que entra. Pero ¿eso qué pasa? No fue como el domingo pasado, o el partido pasado, que se hicieron sentir, ¿ya? Un partido igual de apretado que este. Pero entonces, ahora nos damos cuenta de que lo que pesó fue el escudo del equipo rival. Los prohibió, los cohibió. Y esa es una realidad que tenemos, porque nosotros, esa es nuestra realidad. Hay que ver cómo está el clima, hay que ver cómo está su estado de ánimo, hay que ver cuál es su pánico escénico de cada jugador, y eso no se ve. Eso se vive en el momento. Entonces, al final, se termina señalando que el técnico se equivocó por el cambio que hizo. No es así. Yo reviso mi semana de trabajo. Yo la reviso, apunto a qué va a ocurrir acá. Entonces, es bien complejo, porque, insisto, ningún jugador está exento. Ni a rendir más ni a rendir menos. Todo el mundo tiene la misma capacidad de rendimiento, ¿ya? Más bien, al contrario. Hay jugadores de experiencia que deberían descansar en los jóvenes, que tienen que correr más. Y al final no se ve así. Entonces, por ahí es el tema que cuesta amalgamar esa idea.