Comisión de Apelaciones de la FFH deja sin lugar sanción a Comisario de Liga Nacional, Edwin Banegas

Como una justicia tardía, calificó, Edwin Martín Banegas, la resolución de la Comisión de Apelaciones de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) que dejó sin lugar la sanción de dos partidos en su contra luego de la polémica arbitral en un juego el pasado 17 de agosto en el duelo entre Motagua y Marathón.

Todo sucedió porque el árbitro del partido, Selvin Brown, aprobó dos boletas de alineaciones, en una salía de titular el defensor Henry Figueroa y en otra Kenny Bodden, jugador de Marathón. Esta situación fue catalogada como imprudencia de los administradores del juego y la Comisión de Disciplina los sancionó a todos, tanto árbitros como Comisario del juego.

La situación es que la sanción era de dos partidos, pero la apelación tardó tanto que pasaron seis fechas y Banegas no ha vuelto a ser nombrado. Según el criterio de los abogados de la Comisión de Apelaciones, la sanción tuvo que ser estrictamente para los árbitros, pues ellos son los que aprueban las alineaciones de los equipos, y no se enteraron del cambio que había solicitado Marathón.