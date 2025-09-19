Liga Nacional

Comisión de Apelaciones de la FFH deja sin lugar sanción a Comisario de Liga Nacional, Edwin Banegas

El organismo se pronunció luego de que la Comisión de Disciplina lo sancionara con dos partidos por una situación polémica que fue responsabilidad total del árbitro

  • Comisión de Apelaciones de la FFH deja sin lugar sanción a Comisario de Liga Nacional, Edwin Banegas

    El Comisario de Liga Nacional, Edwin Martín Banegas, queda habilitado para seguir cumpliendo sus funciones luego que la Comisión de Apelaciones determinara que no tenía culpas en lo sucedido. Fotos DIEZ
2025-09-19

Como una justicia tardía, calificó, Edwin Martín Banegas, la resolución de la Comisión de Apelaciones de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) que dejó sin lugar la sanción de dos partidos en su contra luego de la polémica arbitral en un juego el pasado 17 de agosto en el duelo entre Motagua y Marathón.

Todo sucedió porque el árbitro del partido, Selvin Brown, aprobó dos boletas de alineaciones, en una salía de titular el defensor Henry Figueroa y en otra Kenny Bodden, jugador de Marathón. Esta situación fue catalogada como imprudencia de los administradores del juego y la Comisión de Disciplina los sancionó a todos, tanto árbitros como Comisario del juego.

La situación es que la sanción era de dos partidos, pero la apelación tardó tanto que pasaron seis fechas y Banegas no ha vuelto a ser nombrado. Según el criterio de los abogados de la Comisión de Apelaciones, la sanción tuvo que ser estrictamente para los árbitros, pues ellos son los que aprueban las alineaciones de los equipos, y no se enteraron del cambio que había solicitado Marathón.

Esta fue la polémica que derivó en la sanción a la cuarteta arbitral y Comisario del partido debido a las alineaciones de dos jugadores diferentes en Marathón.

Esta fue la polémica que derivó en la sanción a la cuarteta arbitral y Comisario del partido debido a las alineaciones de dos jugadores diferentes en Marathón.

Este escándalo derivó en que el futbolista Kenny Bodden tuvo que iniciar el partido y al minuto, tuvo que salir de cambio para dejarle el lugar al zaguero, Henry Figueroa. Esto desató la molestia del entrenador argentino, Pablo Lavallén, quien consideró que los árbitros y administrativos del partido, no se enteraron del cambio que dio en tiempo y forma de la alineación del compromiso.

La Comisión de Apelaciones afirmó: “Dejar sin lugar y efecto la sanción de dos partidos aplicada al Señor Edwin Martín Banegas mediante resolución de fecha 20 de agosto del 2025 emitida por la Comisión Nacional de Disciplina”, dice el comunicado.

Tanto Banegas como los árbitros ya cumplieron dicha sanción a pesar de que se dictó una resolución a su favor, en este caso al Comisario del partido, y ahora está listo para ser nombrado en próximos partidos que se disputarán en el estadio Nacional Chelato Uclés, Olancho, Choluteca o Comayagua que es donde tiene jurisdicción para cumplir con las leyes de nuestro fútbol.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Liga Nacional
|
Edwin Banegas
|
Marathón
|
Motagua FC
|