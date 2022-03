Debut de César Obando, ausencia del “Tato” García y canal de transmisión: Lo que debes saber de la Fecha 8 del Clausura

La jornada se cerrará el jueves con el partido Honduras Progreso ante el líder Victoria.

Los ribereños esta jornada no contarán con el defensor Alberto Paredes del Honduras Progreso, quien se marchó expulsado en el juego ante Real España en el Morazán.

LOS JUEGOS DE LA JORNADA 8 Y CANAL DE TRANSMISIÓN

Miércoles 2 de marzo

7:00pm Motagua vs. Marathón (TSI)

7:00pm Platense vs. Olimpia (Tigo Sports)

7:00pm Real España vs. UPNFM (Tigo Sports)

7:30pm Vida vs. Real Sociedad (Tigo Sports)

Jueves 3 de marzo

7:15pm Honduras ProgReso vs. Victoria (Tigo Sports)