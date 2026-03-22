¡Despertó el goleador! Rubilio Castillo se lució con doblete y Marathón hundió al Victoria en el torneo Clausura

El Marathón impuso su autoridad en casa y derrotó 2-0 al Victoria en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula, por la jornada 14 de la Liga Hondubet. La gran figura fue Rubilio Castillo, quien tuvo una tarde inspirada, firmó un doblete para guiar al conjunto verdolaga a su tercera victoria consecutiva y llevarlo a 21 puntos en el campeonato. El inicio fue intenso, con una Jaiba Brava que reclamó penal apenas al minuto 3 tras un choque entre Isaac Castillo y Carlos Matute, pero el árbitro Raúl Castro no señaló nada.

Con el paso de los minutos, los locales comenzaron a inclinar la cancha: Alexy Vega y el propio Isaac Castillo exigieron al meta Esaú Flores, quien respondió con solvencia para mantener el empate. Victoria también tuvo su momento al 18’, cuando Carlos Bernárdez probó de cabeza, pero apareció Jonathan Rougier con una buena intervención.

El partido cambió justo antes del descanso. En el 45+2, el joven Juan García vio la roja directa tras una dura entrada sobre José Aguilera, dejando a los ceibeños con diez hombres. Esa acción terminó por condicionar el complemento, donde Marathón no tardó en aprovechar la superioridad numérica. Apenas al minuto 50, Samuel Elvir envió un centro preciso que encontró a Rubilio Castillo, quien ingresó en la segunda parte, definió con categoría para abrir el marcador. Victoria intentó reaccionar y estuvo cerca del empate en el 62’, cuando Bernárdez no logró concretar una clara ocasión frente al arco. Sin embargo, el desgaste y la inferioridad pesaron, mientras el Monstruo generaba cada vez más peligro.