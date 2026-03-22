Liga Hondubet

¡Despertó el goleador! Rubilio Castillo se lució con doblete y Marathón hundió al Victoria en el torneo Clausura

El Monstruo Verde lleva tres triunfos seguidos y la Jaiba se quedó con 10 jugadores antes del descanso.

2026-03-22

El Marathón impuso su autoridad en casa y derrotó 2-0 al Victoria en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula, por la jornada 14 de la Liga Hondubet. La gran figura fue Rubilio Castillo, quien tuvo una tarde inspirada, firmó un doblete para guiar al conjunto verdolaga a su tercera victoria consecutiva y llevarlo a 21 puntos en el campeonato.

El inicio fue intenso, con una Jaiba Brava que reclamó penal apenas al minuto 3 tras un choque entre Isaac Castillo y Carlos Matute, pero el árbitro Raúl Castro no señaló nada.

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Con el paso de los minutos, los locales comenzaron a inclinar la cancha: Alexy Vega y el propio Isaac Castillo exigieron al meta Esaú Flores, quien respondió con solvencia para mantener el empate. Victoria también tuvo su momento al 18’, cuando Carlos Bernárdez probó de cabeza, pero apareció Jonathan Rougier con una buena intervención.

Alexy Vega no tuvo su mejor presentación frente a su exequipo Victoria.

Alexy Vega no tuvo su mejor presentación frente a su exequipo Victoria.

El partido cambió justo antes del descanso. En el 45+2, el joven Juan García vio la roja directa tras una dura entrada sobre José Aguilera, dejando a los ceibeños con diez hombres. Esa acción terminó por condicionar el complemento, donde Marathón no tardó en aprovechar la superioridad numérica.

Apenas al minuto 50, Samuel Elvir envió un centro preciso que encontró a Rubilio Castillo, quien ingresó en la segunda parte, definió con categoría para abrir el marcador. Victoria intentó reaccionar y estuvo cerca del empate en el 62’, cuando Bernárdez no logró concretar una clara ocasión frente al arco. Sin embargo, el desgaste y la inferioridad pesaron, mientras el Monstruo generaba cada vez más peligro.

Rubilio Castillo, la gran figura de Marathón frente a los ceibeños.

Rubilio Castillo, la gran figura de Marathón frente a los ceibeños.

El golpe definitivo llegó al 80’, cuando Rubilio cayó dentro del área tras la marca de Óscar Loreto Barrios y el árbitro sancionó penal. Dos minutos después, el propio delantero tomó el balón y lo mandó al fondo de la red para el 2-0 y su doblete de la noche. Incluso pudo ampliar su cuenta al 75’, pero falló una opción clara frente al arco.

En el cierre, César Gaído estuvo cerca de aumentar la ventaja con un potente remate al 90+4, pero nuevamente Flores evitó un marcador más abultado.

Con este triunfo, Marathón confirma su buen momento y se mete de lleno en la pelea por los primeros puestos. En contraste, Victoria sigue en caída libre: se queda en la novena posición con 10 puntos y agrava su situación tanto deportiva como institucional, además de complicarse en la tabla del descenso, donde es penúltimo con 24 unidades, solo por encima del CD Choloma.

FICHA TÉCNICA:

Marathón: Jonathan Rougier, Kenny Bodden, Javier Rivera, Francisco Martínez, Isaac Castillo (César Gaído 84), Damín Ramírez (Rubilio Castillo 46), José Aguilera, Samuel Elvir, Jaylor Fernández (Tomás Sorto 75), Nicolás Messiniti (Carlos "Chuy" Pérez 65) y Alexy Vega (Odín Ramos 65). Técnico: Pablo Lavallén.

Goles: Rubilio Castillo (50 y 82).

Amarilla: Kenny Bodden (60).

Roja: No hubo.

Victoria: Esau Flores, Óscar Loreto, Elvin Casildo (José Sánchez 79), Allan Banegas (Avner Portillo 71), Carlos Matute, Kesdy Sevilla, Marcelo Espinal, Samuel Card (Geovanny Bueso 84), Juan García, Luis Hernández (Yaudel Lahera 46) y Carlos Bernárdez (Déster Mónico 71). Técnico: Hernán la Tota Medina.

Goles: No hubo.

Amarillas: Elvin Oliva Casildo (72) y Geovanny Bueso (90).

Roja: Juan García (45+2).

Árbitro: Raúl Castro.

Estadio: Yankel Rosenthal (San Pedro Sula).

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
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