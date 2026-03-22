¡Despertó el goleador! Rubilio Castillo se lució con doblete y Marathón hundió al Victoria en el torneo Clausura

El partido cambió justo antes del descanso. En el 45+2, el joven<b> Juan García vio la roja directa</b> tras una dura entrada sobre José Aguilera, dejando a los ceibeños con diez hombres. Esa acción terminó por condicionar el complemento, donde Marathón no tardó en aprovechar la superioridad numérica.Apenas al minuto 50, Samuel Elvir envió un centro preciso que encontró a <b>Rubilio Castillo</b>, quien ingresó en la segunda parte, definió con categoría para abrir el marcador. Victoria intentó reaccionar y estuvo cerca del empate en el 62’, cuando Bernárdez no logró concretar una clara ocasión frente al arco. Sin embargo, el desgaste y la inferioridad pesaron, mientras el Monstruo generaba cada vez más peligro.