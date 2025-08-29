¿Cómo se lleva con Edrick Menjívar? Andrés Salazar vuelve a la titularidad en Olimpia: "no es fácil ser suplente"

Al arquero se le abrió la puerta en el 11 estelar del técnico Eduardo Espinel debido que esta fecha 7 no tendrán los clubes a los seleccionados para acudir a la concentración de la Selección de Honduras que se prepara para el debut de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf ante Haití y Nicaragua del 5 y 9 de septiembre.

El arquero colombiano Andrés Felipe Salazar será el guardameta titular del Olimpia cuando se enfrente este sábado 30 de agosto frente al Marathón en el estadio Olímpico desde las 7:30 de la noche por la jornada 7 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

En su caso, el portero Edrick Menjívar fue citado en la Bicolor y Andrés Salazar es el elegido para el clásico nacional, donde los leones exponen el liderato y su invicto en la actual campaña tanto a nivel local como internacional.

Previo al viaje a San Pedro Sula desde Tegucigalpa este viernes 29 de agosto, el colombiano Andrés Salazar se mostró feliz de volver a estar en la cancha y tiene su concepto bien definido por todo lo que está viviendo. Será su segundo partido con Olimpia en el actual campeonato liguero.

CONFERENCIA DE PRENSA: ANDRÉS SALAZAR

Un clásico fundamental: Sabemos de la importancia que hay en este partido, esperemos que todo salga de la mejor manera.

Alternabilidad y la cima: Venimos trabajando fuerte para estar en la cima, esperamos que este sábado no sea la excepción Dios mediante podemos sacar el mejor resultado. En lo personal he trabajado fuerte para aportar el granito de arena.

Sin seleccionados: Son bajas sensibles, el que no esté será baja importante, todos son de grandes importancias, muchos están trabajando para tener esta oportunidad.

Un clásico de mucha exigencia: La verdad muy contento de volver a jugar, siempre que estoy en la cancha soy feliz, volver a estar dentro del 11.

A mostrarse los que pocos han jugado: Es un trabajo de todo el equipo, se premia lo grupal sobre lo individual.

Ser suplente tras un torneo siendo titular: Eso no es fácil, estar acostumbrado a jugar cada fin de semana, pero lo grupal se premia. Estoy contento de estar en el plantel y trabajar siempre fuerte.

Convivencia con Edrick: No hay ningún problema, hay potencia sana que nos potencializa a los dos, tener un compañero de este calibre ayuda a aumentar la competencia.

Mentalidad en el club: Hay que seguir soñando de ser campeón a nivel nacional e internacional

Alexy Vega, el goleador de Marathón: Marathón es un equipo bastante difícil, con gran torneo y con jugadores importantes. Sabemos lo que significa Alexy, hay que tomar precauciones con los demás.

Luis Ortiz, elogiaste y ahora en la Selección: Me alegro mucho por él, ha venido trabajando y esperar cuando le llegan las oportunidades. Felicidades por la convocatoria.

Olimpia, Motagua y Real España avanzaron en Copa Centroamericana: Los tres equipos que están representando a Honduras eso indica el nivel futbolístico y lo que representa el fútbol acá.

Un triunfo, vital en lo personal: Vamos por los tres puntos, vamos a hacer nuestro trabajo.

Lo que representa ser titular: Muy contento de volver a estar en el 11, hay que aprovechar la oportunidad. Y reflejar el trabajo que se ha venido haciendo a diario.

Victoria, su exclub, la pasa mal: Siempre tengo gran cariño al Victoria, estoy agradecido con ellos, estoy contento de estar con Olimpia y es donde Dios tiene sus planes para mí.

Un clásico de muy pocos errores: Se ha venido en las fortalezas que tiene el rival y lo que nosotros vamos a plantear para hacer un buen partido.