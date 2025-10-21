Burbara deja claro que Real España tiene que dar la cara por la ciudad y respaldo a Campos: "Que nos dé pronto una alegría"

<b>Elías Burbara, </b>presidente del <b>Real España, </b>dejó claro que el duelo ante Xelajú será como una final para el conjunto sampedrano y expresó que el club está obligado a dar la cara por la ciudad y por el país para clasificar a la gran final de la <b>Copa Centroamericana 2025</b>.Burbara expresó el total respaldo que tiene <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/jeaustin-campos-terrible-moura-marathon-estamos-segunda-copa-centroamericana-honduras-FF27778386" target="_blank">Jeaustin Campos</a></b>, quien ha sido criticado en ciertas ocasiones, pero el presidente tiene una confianza plena en su trabajo. "Sabemos el historial que tiene, el recorrido que tiene. Confiamos en el trabajo de él y esperamos que nos dé pronto una alegría", comentó.