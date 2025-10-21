Burbara deja claro que Real España tiene que dar la cara por la ciudad y respaldo a Campos: "Que nos dé pronto una alegría"

Elías Burbara, presidente del Real España, dejó claro que el duelo ante Xelajú será como una final para el conjunto sampedrano y expresó que el club está obligado a dar la cara por la ciudad y por el país para clasificar a la gran final de la Copa Centroamericana 2025. Burbara expresó el total respaldo que tiene Jeaustin Campos, quien ha sido criticado en ciertas ocasiones, pero el presidente tiene una confianza plena en su trabajo. "Sabemos el historial que tiene, el recorrido que tiene. Confiamos en el trabajo de él y esperamos que nos dé pronto una alegría", comentó.

Sobre la Concacaf Champions Cup, torneo donde ya está clasificado el Real España, Burbara mostró optimismo sobre el sorteo y los posibles rivales que podrían enfrentar, como el Inter Miami de Messi o el América de México. Aunque dejó claro que no tiene un rival preferido, su mensaje fue directo: "Lo que te caiga en el sorteo va a estar llamativo". Para finalizar, hizo un llamado a todos los aficionados aurinegros para que llene por completo el estadio Morazán y sea una fiesta deportiva ante Xelajú: "A toda la afición se les pide respaldo, que estén en las graderías. Y el llamado es a que no quede ningún boleto disponible", expresó el presidente del conjunto sampedrano.

- ENTREVISTA A ELÍAS BURBARA -

¿Cómo visualizan este partido ante Xelajú, que esperan el apoyo de todos los aficionados sampedranos, porque se jugará también San Pedro Sula una posible final?



Nuevamente Real España en una semifinal internacional, esperando darle una alegría nuevamente a esta afición por historia y por obligación tenemos que dar la cara por la ciudad y por el país y esperamos poder sacar una victoria y un pase a la final. Estamos ultimando todos los detalles para que mañana sea una fiesta deportiva en el estadio Morazán y ya ultimando preparativos, detalles, se viene una fiesta de fútbol y sin duda el Morazán va a vestir sus mejores gales. El apoyo de la afición para este partido es bastante importante porque hay que sacar un buen resultado de ida ya que sabemos que en Guatemala se pueden complicar las cosas.



Obviamente, es la teoría básica, pero en la jornada anterior pasó todo lo contrario, perdimos de local y le dimos vuelta al marcador de visita. Así que es importante sacar el resultado en casa con nuestra gente, pero no es definitivo. De hecho podemos ganar y se nos puede complicar la llave allá en Guatemala. Así que lo tenemos que ver como que si es un partido de 180 minutos y sin importar donde estemos tenemos que dar el mejor esfuerzo para pasar. ¿Qué le ha dicho al cuerpo técnico y también a los jugadores sobre la importancia de poder clasificar a una gran final de la Copa Centroamericana?



El respaldo y la unión en el grupo es lo primordial. Hemos estado de la mano desde el inicio de la fase de grupos de forma permanente y aquí está claro el mensaje. Los jugadores lo tienen claro, el cuerpo técnico lo tiene claro.Vamos por esa final y ya puestos en esa final vamos a buscar ganar. Se ha venido criticando a Jeaustin Campos, pero usted siempre lo ha respaldado y hoy los resultados se están dando



Es que al final obviamente hay formas, hay modelos, hay estilos. Uno no va a complacer a todo el mundo. Bien es cierto que no hay dudas en el profesor Campos, sabemos el historial que tiene, el recorrido que tiene. Así que sin duda alguna confiamos en el trabajo de él y esperamos que nos dé pronto una alegría.