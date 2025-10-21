Liga Nacional

Burbara deja claro que Real España tiene que dar la cara por la ciudad y respaldo a Campos: "Que nos dé pronto una alegría"

El presidente aurinegro enfatizó en que España tiene que dar la cara por San Pedro Sula y hace llamado a toda la afición: "Que no quede ningún boleto".

2025-10-21

Elías Burbara, presidente del Real España, dejó claro que el duelo ante Xelajú será como una final para el conjunto sampedrano y expresó que el club está obligado a dar la cara por la ciudad y por el país para clasificar a la gran final de la Copa Centroamericana 2025.

Burbara expresó el total respaldo que tiene Jeaustin Campos, quien ha sido criticado en ciertas ocasiones, pero el presidente tiene una confianza plena en su trabajo. "Sabemos el historial que tiene, el recorrido que tiene. Confiamos en el trabajo de él y esperamos que nos dé pronto una alegría", comentó.

Sobre la Concacaf Champions Cup, torneo donde ya está clasificado el Real España, Burbara mostró optimismo sobre el sorteo y los posibles rivales que podrían enfrentar, como el Inter Miami de Messi o el América de México. Aunque dejó claro que no tiene un rival preferido, su mensaje fue directo: "Lo que te caiga en el sorteo va a estar llamativo".

Para finalizar, hizo un llamado a todos los aficionados aurinegros para que llene por completo el estadio Morazán y sea una fiesta deportiva ante Xelajú: "A toda la afición se les pide respaldo, que estén en las graderías. Y el llamado es a que no quede ningún boleto disponible", expresó el presidente del conjunto sampedrano.

- ENTREVISTA A ELÍAS BURBARA -

¿Cómo visualizan este partido ante Xelajú, que esperan el apoyo de todos los aficionados sampedranos, porque se jugará también San Pedro Sula una posible final?

Nuevamente Real España en una semifinal internacional, esperando darle una alegría nuevamente a esta afición por historia y por obligación tenemos que dar la cara por la ciudad y por el país y esperamos poder sacar una victoria y un pase a la final. Estamos ultimando todos los detalles para que mañana sea una fiesta deportiva en el estadio Morazán y ya ultimando preparativos, detalles, se viene una fiesta de fútbol y sin duda el Morazán va a vestir sus mejores gales.

El apoyo de la afición para este partido es bastante importante porque hay que sacar un buen resultado de ida ya que sabemos que en Guatemala se pueden complicar las cosas.

Obviamente, es la teoría básica, pero en la jornada anterior pasó todo lo contrario, perdimos de local y le dimos vuelta al marcador de visita. Así que es importante sacar el resultado en casa con nuestra gente, pero no es definitivo. De hecho podemos ganar y se nos puede complicar la llave allá en Guatemala. Así que lo tenemos que ver como que si es un partido de 180 minutos y sin importar donde estemos tenemos que dar el mejor esfuerzo para pasar.

¿Qué le ha dicho al cuerpo técnico y también a los jugadores sobre la importancia de poder clasificar a una gran final de la Copa Centroamericana?

El respaldo y la unión en el grupo es lo primordial. Hemos estado de la mano desde el inicio de la fase de grupos de forma permanente y aquí está claro el mensaje. Los jugadores lo tienen claro, el cuerpo técnico lo tiene claro.Vamos por esa final y ya puestos en esa final vamos a buscar ganar.

Se ha venido criticando a Jeaustin Campos, pero usted siempre lo ha respaldado y hoy los resultados se están dando

Es que al final obviamente hay formas, hay modelos, hay estilos. Uno no va a complacer a todo el mundo. Bien es cierto que no hay dudas en el profesor Campos, sabemos el historial que tiene, el recorrido que tiene. Así que sin duda alguna confiamos en el trabajo de él y esperamos que nos dé pronto una alegría.

¿Es un parámetro para Real España este partido también para la ilusión en el campeonato local?

Cada cosa a su sitio. Realmente lo tenemos que ver semana a semana lo que ha venido sucediendo. Se nos han escapado algunos puntos en el torneo local contra Platense, contra Juticalpa, contra Victoria, que son puntos que no normalmente se dejan escapar. Si esos puntos que se nos escaparon los agregas, otra fuera la situación en el torneo local. Igual seguimos en la pelea por esos dos primeros lugares. Si se consigue bien, si no pues a ver la suerte en esa rifa a que grupo o a que triangular nos queda. Independientemente de lo que pase, puestos en la liguilla es otro torneo así que vamos por los dos torneos.

Pensando en la Concacaf Champions Cup, ¿le ilusiona poder enfrentar al Inter Miami de Lionel Messi?

Al que caiga, la verdad que puede ser el Inter de Messi, los rayados de Sergio Ramos, Toma Müller, Marco Reus o Nashville con Andy Najar y Acosta. La verdad que lo que te caiga en el sorteo va a estar llamativo o el América de México, ahí lo que te caiga.

¿Qué rival le gustaría enfrentar?

Bueno, no sé. Ahí lo que Dios mande, vamos a tratar de hacerlo mejor por Honduras.

¿Un mensaje para el aficionado aurinegro, una invitación para que mañana puedan estar en el Morazán y apoyen a la Máquina?

El mensaje es el mismo: a toda la afición se les pide respaldo, que estén en las graderías. Y sí, el llamado es a que no quede ningún boleto disponible, el llamado a todos los aficionados de Real España a que llenen el estadio. No se deberían de perder el buen espectáculo que va a haber este martes en el Morazán.

