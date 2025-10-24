Liga Nacional

Espinel revela: el altercado con afición del Alajuelense, mensaje al Olimpia y el sustituto de Jorge: "Listo para jugar esta clase de partido"

Espinel habló sobre la baja de Jorge Álvarez y lo que pasó con la afición del Alajuelense, quiénes le quebraron los vidrios al bus donde se transportaba el Olimpia.

2025-10-24

Eduardo Espinel, entrenador del Olimpia, atendió a los medios de comunicación este viernes en su arribo a Honduras tras el empate 1-1 frente a Alajuelense en tierras costarricenses.

El técnico charrúa se mostró muy contento con la prensa y fue claro con lo mucho que le gustó el equipo en un partido que fue muy disputado en el Alejandro Morera Soto.

Asimsimo, Espinel habló sobre la baja de Jorge Álvarez y lo que pasó con la afición del Alajuelense, quiénes le quebraron los vidrios al bus donde se transportaba el Olimpia.

Concacaf avisó al Alajuelense en 2022 y un castigo fuerte se cocinaría contra los ticos luego del ataque contra el bus que transportaba al Olimpia

PALABRAS DE de Eduardo Espinel

SATISFECHO CON EL TRABAJO

Contentos porque se hizo un gran trabajo. Se ha hablado mucho de que fue un partido, al menos mirándolo por televisión, que fue un encuentro muy lindo y nos pone contentos de que estuvimos a la altura. Si bien fue la primera parte de la semifinales, estamos contentos con lo que se hizo en Costa Rica.

PREOCUPA QUE ALAJUELENSE VENGA HACERLE LO MISMO QUE A MOTAGUA

La preocupación siempre estará. Hoy estamos en semifinales de Concacaf y los que están ahí es porque lo han luchado y más aún con esa tradición copera como lo son Olimpia y Alajuelense hay que tener cuidado.

BAJAS SENSIBLES

Las bajas de Jorge Álvarez y Yustin Arboleda son bastante fuertes, pero ya tenemos quién los va a suplantar. Los jugadores que van a sustituirlos me lo guardo para mí, pero el plantel esta listo para jugar está clase de partido.

¡Acto vandálico! Autobús del Olimpia sufre ataque en las afueras del estadio Alejandro Morera Soto de Costa Rica

¿POR QUÉ NO JUGO JAMIR MALDONADO?

Jamir tuvo un problema en el último entrenamiento, pero bueno está tratando de hacer lo posible para llegar a la vuelta y que Dios primero lo tengamos de vuelta, pero hay que tener cuidado porque no es una lesión fácil de recuperar.

¿CÓMO MANEJAR LLEVAR LA LIGA Y LA COPA? ESTE SÁBADO HAY UN DURO RIVAL COMO EL REAL ESPAÑA

Como ha venido siendo ahora. Real España está en las mismas condiciones que nosotros, tiene un partido dificíl por copa. Nosotros vamos apelar para ver en que condiciones llegan los jugadores bien contra Real España y mirando de reojo lo del jueves porque estamos ante un suceso histórico y no queremos desaprovecharla.

LA AGRESIÓN DE ALAJUELENSE Y MENSAJE AL OLIMPISMO

Sorprendido y triste con lo que pasó. La gente tiene que saber que hay que estar a la altura porque nosotros necesitamos al hincha alentando y sin preocuparse en lo que sucedió en Costa Rica.

¿CONDICIONA ESTE TIPO DE ACTOS AL PLANTEL?

No, no. Nosotros solo tenemos que alentar hasta el final porque esto solo es fútbol. Acá hay que enfocarse en lo que hacemos nosotros, enforcarse en lo hermoso que hae Olimpia, estamos en un lugar privilegiado. Tenemos que estar unidos y no pensar en nada más. Ojalá que la gente lo entienda, que esto es fútbol y que no hay que dar revancha de eso, porque nos pueden perjudicar.

¿CÓMO ESTÁ JORGE ÁLVAREZ TRAS SABER QUE NO JUGARÁ?

Jorge estaba dolido desde que termino el partido, pero también se dio cuenta que tiene que alentar a sus compañeros y que ellos responderán dentro del campo.



