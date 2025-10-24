Espinel revela: el altercado con afición del Alajuelense, mensaje al Olimpia y el sustituto de Jorge: "Listo para jugar esta clase de partido"

<b>¿POR QUÉ NO JUGO JAMIR MALDONADO?</b>Jamir tuvo un problema en el último entrenamiento, pero bueno está tratando de hacer lo posible para llegar a la vuelta y que Dios primero lo tengamos de vuelta, pero hay que tener cuidado porque no es una lesión fácil de recuperar.<b>¿CÓMO MANEJAR LLEVAR LA LIGA Y LA COPA? ESTE SÁBADO HAY UN DURO RIVAL COMO EL REAL ESPAÑA</b>Como ha venido siendo ahora. Real España está en las mismas condiciones que nosotros, tiene un partido dificíl por copa. Nosotros vamos apelar para ver en que condiciones llegan los jugadores bien contra Real España y mirando de reojo lo del jueves porque estamos ante un suceso histórico y no queremos desaprovecharla.<b>LA AGRESIÓN DE ALAJUELENSE Y MENSAJE AL OLIMPISMO</b>Sorprendido y triste con lo que pasó. La gente tiene que saber que hay que estar a la altura porque nosotros necesitamos al hincha alentando y sin preocuparse en lo que sucedió en Costa Rica.<b>¿CONDICIONA ESTE TIPO DE ACTOS AL PLANTEL?</b>No, no. Nosotros solo tenemos que alentar hasta el final porque esto solo es fútbol. Acá hay que enfocarse en lo que hacemos nosotros, enforcarse en lo hermoso que hae Olimpia, estamos en un lugar privilegiado. Tenemos que estar unidos y no pensar en nada más. Ojalá que la gente lo entienda, que esto es fútbol y que no hay que dar revancha de eso, porque nos pueden perjudicar.<b>¿CÓMO ESTÁ JORGE ÁLVAREZ TRAS SABER QUE NO JUGARÁ? </b>Jorge estaba dolido desde que termino el partido, pero también se dio cuenta que tiene que alentar a sus compañeros y que ellos responderán dentro del campo.<br /><br />