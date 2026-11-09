  1. Liga Nacional

Giancarlo Sacaza se va del Motagua: su nuevo equipo y contrato en el extranjero

Motagua ha concretado la venta al Austin FC, donde el zaguero tendrá un contrato por tres años

Giancarlo Sacaza se va del Motagua: su nuevo equipo y contrato en el extranjero

Giancarlo Sacaza se marcha del Motagua: este es su contrato en su nuevo equipo
09 de noviembre de 2026 a las 12:51

El fútbol hondureño tendrá un nuevo representante en el extranjero. El defensor Giancarlo Sacaza dejará las filas del Motagua para convertirse en nuevo futbolista del Austin FC, equipo de la MLS que también cuenta con el hondureño Joseph Rosales.

Sacaza, quien se formó futbolísticamente en la Academia Leones de San Pedro Sula, encontró en Motagua la manera para consolidarse como profesional y demostrar sus condiciones.

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Con el conjunto azul fue creciendo hasta convertirse en un defensor destacado, ganándose un espacio y mostrando cualidades que despertaron el interés desde el extranjero, incluso de ser llamado y titular en la actual selección de Honduras.

Motagua ha concretado la venta al Austin FC, donde el zaguero tendrá un contrato por tres años, dando así un importante salto en su carrera profesional y la oportunidad de competir en una de las principales ligas de Norteamérica y dónde esta Messi.

Giancarlo Sacaza viajó ayer con la selección de Honduras para los amistosos de esta fecha FIFA.

Giancarlo Sacaza viajó ayer con la selección de Honduras para los amistosos de esta fecha FIFA.

Como parte de la negociación, el conjunto capitalino conservará un 20% porcentaje de los derechos económicos del futbolista, por lo que también podría beneficiarse de una futura operación.

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De esta manera, Sacaza comienza un nuevo capítulo en su trayectoria, pasando del fútbol hondureño a la MLS y compartiendo vestuario con Joseph Rosales en el Austin FC. Una oportunidad importante para seguir creciendo y representar a Honduras en el extranjero

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Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.

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