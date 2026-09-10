Policía Nacional captura a presunto implicado por el asesinato de Kenny Martínez

De acuerdo con las autoridades, la detención de unos de los supuestos responsables se ejecutó en French Harbour, en cumplimiento de una orden del Juzgado de Letras Departamental de Roatán.

La Policía Nacional de Honduras dio captura este jueves a uno de los presuntos implicados en el violento asesinato del joven exfutbolista del Olimpia , Kenny Martínez .

A través de una publicación en sus redes sociales, la Policía Nacional confirma que el detenido es un joven de 21 años, originario de José Santos Guardiola y vive en Camp Bay, del mismo municipio.

Fue requerido por el delito de asesinato en perjuicio de Kenny Bredenskie Martínez Webster, el exdefensor de Olimpia que también pasó por las filas de los Lobos UPNFM. El joven perdió la vida a sus 22 años el pasado 1 de septiembre cuando dos sujetos le dispararon en Punta Gorda.

"Implicado en el asesinato del futbolista Kenny Martínez es capturado en Roatán. Según las investigaciones, el pasado 1 de septiembre de 2026, en el sector de Punta Gorda, la víctima se transportaba en su motocicleta cuando fue interceptada por dos individuos que se conducían a bordo de una motocicleta tipo montaña, de color negro", reconstruye las autoridades.

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"Los sujetos habrían disparado en repetidas ocasiones contra Martínez Webster, provocándole la muerte en el lugar. Posteriormente, los sospechosos huyeron con rumbo desconocido hacia el sector de Pollitilly Bay", informaron.