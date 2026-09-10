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Policía Nacional captura a presunto implicado por el asesinato de Kenny Martínez

Las autoridades confirmaron esta noche la detención de una persona de sexo masculino vinculado a la muerte del exjugador de Olimpia.

Policía Nacional captura a presunto implicado por el asesinato de Kenny Martínez

A través de sus redes sociales, la Policía Nacional de Honduras confirmó la caputar de un presunto responsable del asesinato de Kenny Martínez.

10 de septiembre de 2026 a las 21:09

La Policía Nacional de Honduras dio captura este jueves a uno de los presuntos implicados en el violento asesinato del joven exfutbolista del Olimpia, Kenny Martínez.

De acuerdo con las autoridades, la detención de unos de los supuestos responsables se ejecutó en French Harbour, en cumplimiento de una orden del Juzgado de Letras Departamental de Roatán.

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A través de una publicación en sus redes sociales, la Policía Nacional confirma que el detenido es un joven de 21 años, originario de José Santos Guardiola y vive en Camp Bay, del mismo municipio.

Fue requerido por el delito de asesinato en perjuicio de Kenny Bredenskie Martínez Webster, el exdefensor de Olimpia que también pasó por las filas de los Lobos UPNFM. El joven perdió la vida a sus 22 años el pasado 1 de septiembre cuando dos sujetos le dispararon en Punta Gorda.

"Implicado en el asesinato del futbolista Kenny Martínez es capturado en Roatán. Según las investigaciones, el pasado 1 de septiembre de 2026, en el sector de Punta Gorda, la víctima se transportaba en su motocicleta cuando fue interceptada por dos individuos que se conducían a bordo de una motocicleta tipo montaña, de color negro", reconstruye las autoridades.

"Los sujetos habrían disparado en repetidas ocasiones contra Martínez Webster, provocándole la muerte en el lugar. Posteriormente, los sospechosos huyeron con rumbo desconocido hacia el sector de Pollitilly Bay", informaron.

La moto negra que señala el informe policial y el segundo ocupante siguen sin aparecer, aunque los agentes han respondido con un detenido y con la advertencia de que el caso es de dos.

La Policía Nacional continúa con la búsqueda del segundo sospechoso involucrado en la muerte del exdefensor, que había dejado su profesión y regresado a su tierra natal.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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