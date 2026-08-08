Villafranca amarga al Olancho y rescata valioso empate para UPN en los últimos minutos

Lobos UPNFM rescató un empate 1-1 ante Olancho FC en un partido que tuvo un cierre emocionante y que correspondió a la segunda jornada del Torneo Apertura 2026-2027. El conjunto universitario consiguió su primer punto del campeonato, mientras que los Potros llegaron a cuatro unidades después de haber ganado en su debut. La primera gran oportunidad del encuentro llegó al minuto 12, cuando Yefferson Hinestroza apareció dentro del área y sacó un potente zurdazo que terminó estrellándose en el travesaño. Lobos se salvó de lo que pudo ser la apertura del marcador, mientras Olancho FC comenzaba a mostrar peligro en ataque.

Con el paso de los minutos, el partido mantuvo un ritmo parejo y las ocasiones continuaron apareciendo. Al 39, Samuel Elvir probó suerte desde larga distancia con un remate que terminó pasando apenas a un costado de la portería defendida por Gerson Argueta. La primera mitad terminó sin goles, dejando todo abierto para el complemento. En el segundo tiempo también hubo momentos de tensión. Al minuto 55, Lobos UPNFM solicitó una revisión por una posible agresión de Ángel Velásquez contra uno de sus futbolistas. La jugada generó reclamos en el terreno de juego, aunque el compromiso continuó con el marcador igualado. Posteriormente, al 66, un remate que se desvió en la barrera estuvo cerca de sorprender a Alex Guity, ya que la pelota pasó rozando el palo derecho del guardameta universitario.