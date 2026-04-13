¡Mano dura! Autoridades proponen aplicar la ley antiviolencia en los estados tras zafarrancho en el Nacional

Zambrano destacó la importancia de retomar la aplicación de la Ley de Prevención de la Violencia en los Estadio s, aprobada en 2015, la cual, reconoció, no ha sido implementada en su totalidad.

El presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambran o, realizó la propuesta tras los hechos ocurridos en las afuera del estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. "No podemos seguir viendo actos de violencia en los eventos deportivos del país",

Esta normativa contempla medidas clave como el fortalecimiento tecnológico en los recintos deportivos mediante sistemas de videovigilancia, la creación de un censo de miembros de barras organizadas, así como la imposición de sanciones que incluyen la prohibición de ingreso a eventos deportivos para quienes incurran en actos violentos.

Asimismo, el titular del Legislativo subrayó que esta ley también establece la necesidad de trabajar de manera directa con las barras deportivas organizadas, promoviendo procesos de diálogo, control y prevención que permitan reducir los niveles de confrontación.

Zambrano anunció que se revisará el tema de los reglamentos pendientes para garantizar la correcta aplicación de esta ley, subrayando que existe una obligatoriedad de reglamentarla.

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Asimismo, afirmó que el Congreso Nacional tiene la potestad de convocar a las autoridades de seguridad, dirigentes de equipos y representantes de barras para entablar un diálogo que permita fortalecer la legislación vigente.

“No podemos seguir viendo actos de violencia en los eventos deportivos del país”, indicó.

¿QUIÉNES SERÁN CASTIGADOS?

Cabe mencionar que la Ley de Prevención de la Violencia en los Estadios no solo está dirigida a los aficionados de los once equipos, si no que también incluye:

Organizadores de eventos deportivos.

Administradores de estadios.

Vendedores y personal dentro de los recintos.

Público en general que asiste a los partidos