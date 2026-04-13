Policía Nacional emite nuevo comunicado luego del caos entre barras de Motagua y Olimpia: "30 vehículos con daños"

La <b>Policía Nacional de Honduras </b>emitió un nuevo comunicado oficial tras los hechos violentos registrados en la previa del clásico capitalino entre <b>Motagua </b>y <b>Olimpia</b>, en el que detalla la magnitud de los disturbios y confirma que ya se encuentran en marcha las investigaciones para dar con los responsables.Uno de los puntos más alarmantes del informe es lo encontrado en la escena por los agentes. “Durante las diligencias investigativas, se evidenció en la escena la presencia de 07 casquillos percutidos de arma de fuego, 04 muestras de sangre y al menos 30 vehículos inspeccionados con daños”, señala el comunicado.