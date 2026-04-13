Policía Nacional emite nuevo comunicado luego del caos entre barras de Motagua y Olimpia: "30 vehículos con daños"

La Policía Nacional de Honduras emitió un nuevo comunicado oficial tras los hechos violentos registrados en la previa del clásico capitalino entre Motagua y Olimpia, en el que detalla la magnitud de los disturbios y confirma que ya se encuentran en marcha las investigaciones para dar con los responsables. Uno de los puntos más alarmantes del informe es lo encontrado en la escena por los agentes. “Durante las diligencias investigativas, se evidenció en la escena la presencia de 07 casquillos percutidos de arma de fuego, 04 muestras de sangre y al menos 30 vehículos inspeccionados con daños”, señala el comunicado.

Además, la institución confirmó que hay personas heridas producto de los disturbios. “Se confirma que dos ciudadanos resultaron heridos y permanecen bajo observación en el Hospital Escuela, al igual que un funcionario de nuestra institución policial”, detallaron, agregando que todos se encuentran fuera de peligro. Desde la Secretaría de Seguridad también condenaron enérgicamente lo sucedido, apuntando directamente a los responsables de los disturbios. “Condenamos enérgicamente los actos violentos protagonizados por integrantes de barras deportivas”, manifestaron. Finalmente, la Policía Nacional aseguró que ya se han desplegado equipos especializados para esclarecer lo ocurrido y reiteró su compromiso de actuar con firmeza: “Seremos fuertes y contundentes con nuestro accionar policial, para poder ubicar a todos los involucrados y presentarlos ante la justicia”, concluye el documento. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

COMUNICADO DE LA POLICÍA NACIONAL