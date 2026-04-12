Espinel lamenta lo sucedido entre las barras de Motagua y Olimpia; cómo lo vivieron en los camerinos: "Había un nerviosismo"

<b>Parece que pasan los años y siguen los mismos vicios de Honduras. Una vez se fue a una final con muertos en la pista, otra vez hubo muertos y Motagua se fue al hotel porque le lanzaron piedras al autobús. Hoy le lanzan piedras al autobús de Olimpia. ¿Por qué no ha decidido Olimpia irse, como lo hizo Motagua hace unos años? Y usted hablaba de la palabra empatía. ¿Qué tal va a estar la sociedad hondureña con el tema empatía?</b><br /><br />Lo que pasa es que nosotros somos empleados de un club, estamos representando a un club. Nosotros tenemos que acatar las decisiones de los que nos emplean. Yo como entrenador le puedo decir a mi jugador: “vamos o no vamos”, pero no estoy capacitado para eso. Yo puedo tener una opinión sobre la situación, que no la dije, si quería jugar o no quería jugar, yo lo voy a decir, pero yo no soy el que determina. Pero yo creo que es muy fácil que cuando hay un problema se tenga que ir. Yo creo que el problema hay que erradicarlo de otra manera. El problema no es si el equipo se va o juega o no juega, el problema es otro, que es prevenir. Si hay que jugar con estadios vacíos, se juega con estadios vacíos. Si hay que jugar con parcialidad local, no sé, como ha pasado en otros países o a lo mejor también acá ha pasado. Yo creo que no se le puede responsabilizar a un grupo de deportistas, a un club de fútbol, que lo único que hace es entrenar toda la semana para jugar un partido y tratar de cumplir con la labor para la que lo contratan, jugadores, entrenadores, a una situación que se produjo, que seguramente los culpables son otros y no es el club, ninguno de los dos equipos. Yo hablo del tema de hoy, pero no importa las instituciones que sean. Yo creo que acá, claro que la empatía tiene que estar, pero hay situaciones que solamente con empatía no se arreglan. Acá hay que proceder, aquellos que saben resolver estas situaciones en seguridad, para que primero no se produzcan estas cosas y ahí seguramente va a haber más empatía, pero la empatía solamente puede ser una parte de una solución momentánea. Yo no creo que sea la raíz para arreglar las situaciones que estamos pasando.<b>Hoy Olimpia futbolísticamente alcanza a Motagua y está con posibilidades de pelear por ese primer lugar. ¿Cómo evalúa el partido y realmente hacia dónde apunta Olimpia?<br /><br /></b>El partido creo que, en líneas generales, es un buen partido para mirar desde afuera, no desde adentro, nosotros que siempre estamos nerviosos. Creo que Olimpia hizo un mejor trabajo desde el punto de vista futbolístico, pero como el equipo no pudo concretar ese segundo gol en ningún momento, a pesar de que tuvimos posibilidades, siempre tuvo al alcance el equipo contrario de poder empatar y eso hacía más emocionante el partido. Con respecto al campeonato, le hablo a nivel personal, y lo he dicho acá, no me preocupa si estoy primero, si sé que la obligación de Olimpia es estar primero siempre. Le estoy hablando desde lo personal. Mi gran objetivo en el cuerpo técnico es encontrar la forma óptima de varios jugadores que todavía no están al 100% para cuando sea la zona de definición estar listos. Nosotros queremos ganar todos los partidos y seguramente, si ganamos todos los partidos, podremos ir por ese primer lugar. Pero voy a repetir, muchas veces nos enloquecemos por conseguir algo muy prematuro en una tabla donde no te beneficia nada y nos olvidamos que hay una recta final donde tenemos que potenciar a todos los jugadores. Y por ahí nos desgastamos prematuramente en alcanzar ese primer lugar y cuando queremos tener la definición, no estamos ahí. Entonces esa es la estrategia que estamos teniendo ahora mismo.