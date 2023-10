Moisés Rodríguez confiesa lo duro que ha sido su vida y lo que costó llegar al Olimpia ¿Qué le dice Troglio? ¿Y sus ídolos?

Lleva cinco años en las reservas y desde que los cinco o seis años está en el Olimpia, el club de sus amores.

En primera instancia, Moisés habló de su experiencia de estar en Olimpia.

“Para uno de joven es bonito ver jugadores de tanta jerarquía, un día los miraba por televisión y ahora poder entrenar con ellos, creo que es bueno rescatar el profesionalismo que uno tiene, trato de aprovechar la oportunidad que Dios me dio de estar aquí, de irme a la casa sabiendo que me esfuerzo de la mejor manera, la verdad es muy bonito”, comenzó diciendo.

¿Cuál es tu historia? ¿Fue difícil llegar al primer equipo? Se le consultó al canterano del León, que fue convocado para viajar a La Ceiba.

“Cada jugador tiene su historia, siempre he dicho que no ha sido fácil, mis padres con bastante humildad me han dado la oportunidad de poder venir a los entrenamientos, no con lujos, pero haciendo el esfuerzo, eso lo valoro. Sé mejor que nadie que no ha sido fácil llegar aquí, sé más que nadie cómo me he visto la cara con mis padres en los momentos difíciles, en los momentos que uno quería tirar la toalla, la verdad no ha sido fácil ni sencillo para mí, pero creo que Dios tiene un plan para cada uno, yo ahora soy un muchacho de fe, entregado a las cosas de él y ahora no me quejo porque siempre he dicho que las oportunidades pueden estar a la vuelta de la esquina, es muy pequeño el tiempo para quejarse”, destacó.

Sobre si habla con Pedro Troglio, Moisés Rodríguez confesó las palabras que le ha dedicado el DT del Olimpia en más de una ocasión.

”Siempre nos inyecta eso de seguir trabajando, que el trabajo hablará por uno, él ha sido más que un entrenador, siempre nos dice que hay que seguir trabajando, nos dice que la oportunidad uno mismo se la entrega”, contó.