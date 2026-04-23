Olancho FC vs Motagua EN VIVO: Los olanchanos y azules están empatando en el Juan Ramón Brevé

¡Bienvenidos al minuto aminuto del Olancho FC vs Motagua!<br /><br /><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional" target="_blank">VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL</a></b><br /><br /><b>EL JUEGO</b>: 0-0<br /><br /><b>Comenzó el partido en Juticalpa:</b> Olancho FC y Motagua. Los azules van por el triunfo que los coloque como líder sin objeción.<br /><br /><b>LA PREVIA:</b><br /><br />A partir de las 7:30 de la noche en el estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa los clubes <b>Olancho FC y Motagua </b>sacarán chispas en un duelo de podera poder en la lucha por los primeros lugares.El partido para los azules es de alto riesgo ya que los de <b>Jhon Jairo López</b> vienen en una alza futbolística importante que se convierte en amenza latente para el actual líder del certamen liguero. La derrota para <b>Motagua</b> se convierte en una pesadilla sobre el final del campeonato.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional" target="_blank">VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL</a></b>Por otro lado para los potros vencer al Ciclón Azul (35 puntos), rival directo por el liderato, o al menos por los primeros lugares le permite acercarse a dos puntos de los puestos de privilegios. Los nor-orientales tienen 30 unidades.En la primera vuelta no hubo ganador ya que los olanchanos llegaron al estadio Nacional a sacarle un empate 1-1 al Motagua y hoy, en Juticalpa, donde los azules tienen mucha afición, querrán amarrar el liderato del torneo.