Olancho FC vs Motagua EN VIVO: Los olanchanos y azules están empatando en el Juan Ramón Brevé

¡Bienvenidos al minuto aminuto del Olancho FC vs Motagua!



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EL JUEGO: 0-0



Comenzó el partido en Juticalpa: Olancho FC y Motagua. Los azules van por el triunfo que los coloque como líder sin objeción.



LA PREVIA:



A partir de las 7:30 de la noche en el estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa los clubes Olancho FC y Motagua sacarán chispas en un duelo de podera poder en la lucha por los primeros lugares.

El partido para los azules es de alto riesgo ya que los de Jhon Jairo López vienen en una alza futbolística importante que se convierte en amenza latente para el actual líder del certamen liguero. La derrota para Motagua se convierte en una pesadilla sobre el final del campeonato.

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Por otro lado para los potros vencer al Ciclón Azul (35 puntos), rival directo por el liderato, o al menos por los primeros lugares le permite acercarse a dos puntos de los puestos de privilegios. Los nor-orientales tienen 30 unidades.

En la primera vuelta no hubo ganador ya que los olanchanos llegaron al estadio Nacional a sacarle un empate 1-1 al Motagua y hoy, en Juticalpa, donde los azules tienen mucha afición, querrán amarrar el liderato del torneo.