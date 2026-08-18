Duro golpe en Olimpia: Jorge Álvarez recae de su lesión y no viaja a Panamá

No obstante, la expedición del conjunto merengue afrontará este compromiso internacional con una baja de peso en la zona medular, confirmándose la ausencia del mediocampista Jorge Álvarez .

El Olimpia emprende viaje este miércoles rumbo a Ciudad de Panamá para afrontar el duelo correspondiente a la tercera fecha de la Copa Centroamericana frente al Alianza FC .

El habilidoso volante catracho sufrió una desafortunada recaída de la dolencia muscular que lo ha venido aquejando desde el inicio de la presente temporada. Esta situación física le ha impedido entrar en la lista de convocados estructurada por el técnico uruguayo Eduardo Espinel, quien mantendrá la confianza en Jamir Maldonado para asumir la responsabilidad en la contención del equipo.

Según el reporte del cuerpo médico de los blancos, la lesión muscular que padece el futbolista ha presentado severas complicaciones para cicatrizar adecuadamente, lo que le genera continuas molestias al momento de realizar actividad física de alta exigencia.

Tras las evaluaciones correspondientes, los especialistas determinaron que la mejor vía de recuperación para Álvarez es el descanso absoluto acompañado de terapia física.

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En contraste con su baja, el cuadro melenudo sí podrá contar con la presencia del mediocampista Edwin Rodríguez. El talentoso jugador sufrió una fractura en el tabique nasal, pero los doctores del club autorizaron su participación en el encuentro utilizando una máscara de protección especial, postergando cualquier otro tipo de tratamiento correctivo para una etapa posterior dada la relevancia del futbolista en el esquema táctico.

El Olimpia llega a este compromiso en una posición inmejorable dentro del certamen centroamericano, sosteniendo una marcha perfecta en la fase de grupos.

Tras debutar con victoria en condición de local ante el Mixco de Guatemala y posteriormente imponerse en territorio canalero al Umecit, el equipo dirigido por Espinel se encuentra a un paso de sellar matemáticamente su clasificación a los cuartos de final si logra sumar un triunfo ante el Alianza panameño.