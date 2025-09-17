Olimpia vs Olancho FC EN VIVO: Hora, canal y dónde ver la jornada 10 del Apertura 2025 de Liga Nacional

El Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras cada vez se pone más interesante y este miércoles da inicio a la jornada 10 con dos atractivos partidos. Uno de los juegos a realizarse este día, será el que protagonizarán el Club Deportivo Olimpia y Olancho FC, un duelo imperdible que se estará disputando en el estadio Nacional Chelato Uclés de la capital Tegucigalpa. El partido entre leones y potros es de gran importancia y se espera mucho de ambos ya que a lo largo del torneo han demostrado un buen fútbol.

Olimpia tuvo descanso en la jornada anterior y como consecuencia para su mala fortuna perdió el liderato a manos del Marathón, por lo que este día está con la obligación de ganar para poder retornar a la punta del campeonato. Los albos en estos momentos son segundos en la clasificación con 17 puntos, solo a un punto del líder Marathón (18) y de sacar un triunfo ante su rival de turno volverá a la cima. En el caso de Potros, los dirigidos por Reynaldo Tilguath vienen en alza y son terceros en la tabla de posiciones con 15 unidades demostrando que serán un equipo que peleará por el título del Apertura 2025 de la Liga Nacional. LEA TAMBIÉN: Así marcha la tabla de posiciones del Apertura 2025 Para Olancho FC será una prueba de fuego llegar a casa del vigente campeón ya que inclusive si sacan un triunfo, le estará pasando al conjunto merengue.

HORA Y CANAL PARA VERLO