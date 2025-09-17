Olimpia vs Olancho FC EN VIVO: Hora, canal y dónde ver la jornada 10 del Apertura 2025 de Liga Nacional

El Torneo Apertura 2025-2026 de la <b>Liga Nacional de Honduras</b> cada vez se pone más interesante y este miércoles da inicio a la jornada 10 con dos atractivos partidos.Uno de los juegos a realizarse este día, será el que protagonizarán el Club Deportivo Olimpia y Olancho FC, un duelo imperdible que se estará disputando en el estadio Nacional Chelato Uclés de la capital Tegucigalpa.El partido entre leones y potros es de gran importancia y se espera mucho de ambos ya que a lo largo del torneo han demostrado un buen fútbol.