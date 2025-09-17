Liga Nacional

Olimpia vs Olancho FC EN VIVO: Hora, canal y dónde ver la jornada 10 del Apertura 2025 de Liga Nacional

Olimpia recibe al Olancho FC por la jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

  • Olimpia vs Olancho FC EN VIVO: Hora, canal y dónde ver la jornada 10 del Apertura 2025 de Liga Nacional

    El Rey de Copas recibe al Olancho FC en la jornada 10 del Apertura 2025.

    Mario O. Figueroa
2025-09-17

El Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras cada vez se pone más interesante y este miércoles da inicio a la jornada 10 con dos atractivos partidos.

Uno de los juegos a realizarse este día, será el que protagonizarán el Club Deportivo Olimpia y Olancho FC, un duelo imperdible que se estará disputando en el estadio Nacional Chelato Uclés de la capital Tegucigalpa.

El partido entre leones y potros es de gran importancia y se espera mucho de ambos ya que a lo largo del torneo han demostrado un buen fútbol.

Gabriel Araújo recibirá insólita multa por usar curioso dorsal en el Olimpia vs Génesis PN por Liga Nacional

Olimpia tuvo descanso en la jornada anterior y como consecuencia para su mala fortuna perdió el liderato a manos del Marathón, por lo que este día está con la obligación de ganar para poder retornar a la punta del campeonato.

Los albos en estos momentos son segundos en la clasificación con 17 puntos, solo a un punto del líder Marathón (18) y de sacar un triunfo ante su rival de turno volverá a la cima.

En el caso de Potros, los dirigidos por Reynaldo Tilguath vienen en alza y son terceros en la tabla de posiciones con 15 unidades demostrando que serán un equipo que peleará por el título del Apertura 2025 de la Liga Nacional.

LEA TAMBIÉN: Así marcha la tabla de posiciones del Apertura 2025

Para Olancho FC será una prueba de fuego llegar a casa del vigente campeón ya que inclusive si sacan un triunfo, le estará pasando al conjunto merengue.

HORA Y CANAL PARA VERLO

El partido Olimpia vs Olancho FC de este miércoles 17 de septiembre estará comenzando a las 7:30PM en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. El duelo se podrá ver por la señal de Canal Deportes TVC y además puedes seguirlo vía online por la web de Diario DIEZ.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Liga Nacional
|
Olimpia
|
Olancho FC
|