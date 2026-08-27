¿Que necesita Olimpia ante Saprissa para cerrar líder del grupo C de la Copa?

El Olimpia de Eduardo Espinel recibe al Saprissa de Hernán Medford por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf, ambos equipos llegan igualados en todo.

Muchos lo tildan como el 'clásico del fútbol centroamericano', para ponerle más sazón a este juego donde ambos quieren ganar, es que terminará de líder del grupo, dejando una marca entre el cruce y dando un golpe de autoridad por el camino al título.

Tanto el conjunto hondureño como los costarricenses llegan con tres triunfos (nueve puntos), no solo eso, mismos goles a favor, siete, igual que en contra, dos, además, cinco tarjetas amarillas para ambos lados.