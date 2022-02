Raúl Cáceres sobre juego ante Victoria: “Contar con 13 jugadores no es fácil; estamos expuestos, que Dios nos ayude”

Upnfm viajará a La Ceiba para enfrentar al Victoria con múltiples bajas en la plantilla por casos de covid-19 en donde resultaron 14 futbolistas positivos tras las pruebas realizadas este jueves 10 de febrero.

El entrenador Raúl Cáceres se manifestó sobre esta situación y lo tildó como “una situación crítica” para su equipo del cual solo contaría con 13 jugadores de campo y un guardameta.

“Esto viene a poner crítica la situación, solo contar con 13 jugadores no es fácil, de los cuales hay seis que vienen jugando todos estos partidos que hemos venidos. Estamos expuestos, pero no me compete hablar de este tema, solo preparar al equipo anímicamente y recuperarlo en lo físico”, manifestó Raúl Cáceres.