Real España doblega al Águila de El Salvador en amistoso internacional

La preparación de los equipos de la Liga Nacional continúa con el desarrollo de partidos amistosos y este sábado le tocó el turno a los dos clubes de San Pedro Sula. Luego de la derrota 2-1 de Marathón ante Génesis, le tocó el turno a Real España, quienes se enfrentaron al Águila de El Salvador, compromiso disputado en el estadio Olímpico.

El conjunto catedrático hizo valer la localía y lograron una victoria 2-1 ante el conjunto salvadoreño. Los goles fueron obra de Ángel Sayago y Marco Aceituno. La Máquina suma un triunfo más en su etapa preparatoria. La semana anterior ya había logrado una victoria por la mínima ante el Choloma con anotación de Capeluto. El equipo dirigido por Jeaustin Campos afina los últimos detalles para su debut en el torneo Apertura de la Liga Nacional, ya que son los llamados a inaugurar el campeonato ante Platense. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE