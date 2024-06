Rolin Peña revela cuántos fichajes hará Marathón y le pone fecha al alumbrado en el Yankel, ¿Qué pasó con Cristian Sacaza?

El cuadro verdolaga no entrenó en su sede, debido a que está arreglando y puliendo el engramillado para el campeonato que arrancará el 27 de julio.

Ese tema de los jugadores tienen que hacer un procedimiento, entiendo que ya lo están haciendo, porque quedan en el limbo, no saben si son de aquí o de allá, por lo tanto, las autoridades competentes tienen que decir cuál es su estatus, si son de este club, de otro club o de agentes libres, ese tema lo han hecho llegar a través de sus representantes legales a través de los tribunales deportivos.

Después de los seleccionados de la mayor, más seleccionados Sub-20 se podrían sumar tres refuerzos más buscando fortalecer las áreas donde el técnico necesite tenerlos, no se van a escatimar refuerzos en ese sentido para poder tener un equipo que compita a nivel internacional y que compita por la copa en Honduras.

Primero hay que respetar a los demás equipos de Liga Nacional, va a ser competitivo, Olimpia va a ser difícil. En este último torneo aprendimos a conocer el camino, a cómo poder llegar al final, ahora se va a tornar de los conocimientos de lo que se va a hacer. Va a ser un torneo más competitivo, pero debemos fortalecernos al traer jugadores que puedan aportar lo que las estadísticas arrojan donde no estuvimos bien, eso nos da la posibilidad de estar nuevamente en una final y ganarla.

Sí, sin lugar a dudas que se va a iniciar una nueva temporada, hay muchas ilusiones, hay muchos sueños, nos trazamos objetivos después de haber hecho un gran torneo que no podemos salir campeones, es obvio que en este torneo pensamos y queremos trabajar para estar en las instancias finales del campeonato y atendiendo el torneo internacional.

El directivo reveló la cantidad de fichajes que llegarían para el Apertura , contó si hablaron o no con Ramiro Rocca y si el equipo jugará de arranque en el Yankel Rosenthal.



La postura de Marathón cuál es en este caso, ¿ustedes no se van si el fallo no les favorece?

Lo que va a decir el ente competente, pero fundamenta donde el jugador quiera estar, que le cumplan sus condiciones económicas, donde le cumplan un contrato o donde se sienta bien.

¿Considera que se le hace daño al jugador, ya que el club inició pretemporada y ellos deberían de estar aquí a la par de sus compañeros?

Sin lugar a dudas, este caso es lamentable, en este momento no puede entrenar porque no sabe dónde va a ir. En el caso nuestro vamos a respaldar donde la ley nos dicte y también si el jugador quiere, si el jugador quiere vamos a estar aquí, haremos un espacio para ellos, pero hay que dilucidar esto como usted bien dice, se va perdiendo mucho tiempo, el anterior jugaron poco, ya en este no arrancaron pretemporada, la carrera del jugador es corta, se está perdiendo un talento como el de Sacaza, está Dolmo, el mismo “Virus” Martínez.

¿Hay fecha estipulada de la resolución?

No, eso tiene que ser por medio de su representante legal para ver la gestión que ellos están haciendo en este momento y esperar lo más pronto posible.