CD Under acaricia el título de la Liga Nacional Femenina de Honduras goleando a Motagua

La batalla por la corona del primer torneo de la Liga Nacional Femenina de Honduras comenzó este domingo 29 de junio con la goleada de CD Under de 5-2 sobre Motagua.

Las Tigresas de Under se hicieron sentir en su casa, pero se vieron sorprendidas desde el arranque por las Águilas, quienes llegaron arrasando a esta instancia.

Al primer minuto y aprovechando un saque de banda, la delantera Daniela Ilovares abrió la lata en el encuentro y puso el 1-0 en el césped del escenario más grande de Honduras.

La plantilla de CD Under estaba herida y ante su noble afición que llegó en buena cantidad a las gradas del coloso sampedrano. Fue Estefany Cruz quien igualó el marcador al minuto 18.

El marcador no se movió más en la primera parte y la fiesta de goles se dio en el complemento. Al 58, Waleska Amaya comenzó la remontada de las tigresas con el 2-1.

Mientras que la zurda de oro de Laura Canales por fin vio las redes al 64 estableciendo el marcador de 3-1 en la pizarra. Mientras que la bombardera sampedrana Kendra Haylock puso su nombre como goleadora al 79 para el 4-1.

CD Under sentenció el primer duelo, pero no bajó los brazos y no hay quinto malo. Nuevamente la talentosa Laura Canales apareció de buena forma para colocar el 5-1 al minuto 83.

Ya con el triunfo en el bolsillo, Motagua tomó un respiro en los minutos finales y Daniela Ilovares protagonizó la ejecución del tiro libre y la envió directo a las redes con la complicidad de la meta para finalizar el encuentro 5-2.

Con este marcador llegará CD Under con la ventaja para la gran final del próximo domingo en Tegucigalpa donde Motagua tratará de realizar una proeza y remontar ante su afición.

Este es el primer torneo experimental rumbo al profesionalismo de la Liga Nacional Femenina de Honduras, que comenzó con 33 clubes y que es avalada por la Federación de Fútbol de Honduras.