Griezmann debutó con el Orlando City: golazo y asistencia para liderar la paliza

El Orlando City presentó el martes a Antoine Griezmann como nuevo jugador de la entidad con una ceremonia en la que el punta francés destacó que está listo para "descubrir Estados Unidos" y afrontar un nuevo desafío.

Solo un día después de su presentación, el delantero de 35 años disputó su primer partido con los 'Leones' y demostró su calidad con un gol y asistencia.

Griezmann se estrenó en un amistoso y con una paliza de 6-0 ante Tampa Bay Rowdies en el Inter&Co Stadium. El 'Principito' llega a USA con el mismo olfato goleador que lo acompañó durante toda su carrera en Europa.

Con su habitual número 7 en la espalda, el galo apenas saltó a la cancha y mostró sus cartas: primero con el tanto que abrió su cuenta personal con la camiseta violeta y que daba paso para la goleada.