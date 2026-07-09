Griezmann debutó con el Orlando City: golazo y asistencia para liderar la paliza

El Orlando City presentó el martes a Antoine Griezmann como nuevo jugador de la entidad con una ceremonia en la que el punta francés destacó que está listo para "descubrir Estados Unidos" y afrontar un nuevo desafío.
Solo un día después de su presentación, el delantero de 35 años disputó su primer partido con los 'Leones' y demostró su calidad con un gol y asistencia.
Griezmann se estrenó en un amistoso y con una paliza de 6-0 ante Tampa Bay Rowdies en el Inter&Co Stadium. El 'Principito' llega a USA con el mismo olfato goleador que lo acompañó durante toda su carrera en Europa.
Con su habitual número 7 en la espalda, el galo apenas saltó a la cancha y mostró sus cartas: primero con el tanto que abrió su cuenta personal con la camiseta violeta y que daba paso para la goleada.
Después dio una asistencia tras aprovechar un grueso error del arquero rival, dejándole gol servido al colombiano Iván Angulo para el tercero de la tarde y completó una actuación redonda para un debut de pretemporada.
El debut oficial de Griezmann en la MLS está programado para el 22 de julio, cuando Orlando City visite al San José Earthquakes en el PayPal Park.
Luego, el 5 de agosto, tendrá otra cita destacada: el enfrentamiento ante Monterrey por la Leagues Cup, el torneo que enfrenta a clubes de la MLS con equipos mexicanos.