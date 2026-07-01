Inglaterra busca evitar la sorpresa: partidos de hoy 1 de julio en el Mundial 2026

La actividad comenzará con el enfrentamiento entre Inglaterra y República Democrática del Congo , programado para las 10:00 de la mañana, hora de Honduras. El equipo que avance se medirá a México en los octavos de final.

El Mundial 2026 continúa este miércoles 1 de julio con una nueva jornada de dieciseisavos de final, en la que tres selecciones más asegurarán su lugar en los octavos de final del torneo.

Más tarde será el turno de Bélgica y Senegal, que se enfrentarán a las 2:00 de la tarde. El ganador de este compromiso tendrá como rival en la siguiente ronda al vencedor del duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.

La jornada cerrará con el partido entre norteamericanos y bosnios, previsto para las 6:00 de la tarde, hora de Honduras. Ambos buscarán mantenerse con vida en el campeonato y completar otra de las llaves de octavos de final.

Con siete selecciones ya clasificadas a la siguiente ronda, este miércoles se definirán tres nuevos boletos para los octavos de final, mientras el Mundial 2026 entra en una etapa en la que cada partido es decisivo y un solo error puede significar la eliminación.