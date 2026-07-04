  1. Mundial 2026

EN VIVO: Marruecos está derrotando a Canadá en los 8vos de final del Mundial

EN DIRECTO| Canadá se enfrenta a Marruecos para conocer al primer clasificado a los cuartos de final.

EN VIVO: Marruecos está derrotando a Canadá en los 8vos de final del Mundial
VS
04 de julio de 2026 a las 10:05

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Minuto a minuto del Canadá vs Marruecos

ALINEACIONES CONFIRMADAS PARA CANADÁ VS MARRUECOS

En el Mundial de 2022 Marruecos doblegó a Canadá en la fase de grupos, antes de extender su viaje hasta unas históricas semifinales. Este sábado, estas dos selecciones vuelven a verse las caras en la Copa del Mundo 2026, esta vez en el NRG Stadium de Houston con una plaza en los cuartos de final en juego.

En Qatar, Marruecos ganó por 2-1 a Canadá en la última jornada de la fase de grupos para blindar el pase de ronda como primero. Los canadienses fueron eliminados del torneo con tres derrotas de tres.

Solo han pasado tres años y medio desde ese partido, pero desde entonces el panorama ha cambiado radicalmente.

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Redacción web
Redacción
Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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