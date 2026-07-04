EN VIVO: Marruecos está derrotando a Canadá en los 8vos de final del Mundial

En el Mundial de 2022 Marruecos doblegó a Canadá en la fase de grupos, antes de extender su viaje hasta unas históricas semifinales. Este sábado, estas dos selecciones vuelven a verse las caras en la Copa del Mundo 2026, esta vez en el NRG Stadium de Houston con una plaza en los cuartos de final en juego.

En Qatar, Marruecos ganó por 2-1 a Canadá en la última jornada de la fase de grupos para blindar el pase de ronda como primero. Los canadienses fueron eliminados del torneo con tres derrotas de tres.

Solo han pasado tres años y medio desde ese partido, pero desde entonces el panorama ha cambiado radicalmente.