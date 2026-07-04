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Partidos de HOY 4 de julio Mundial 2026: hora y dónde ver los 8vos final

Arrancan los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Dos partidos muy buenos nos trae la jornada.

Partidos de HOY 4 de julio Mundial 2026: hora y dónde ver los 8vos final

Kylian Mbappé juega este sábado por los octavos de final.
04 de julio de 2026 a las 07:02

Llegó el momento de la verdad en la Copa del Mundo. Este sábado 4 de julio comienzan los octavos de final con dos duelos electrizantes en suelo estadounidense. Cuatro selecciones saltarán a la cancha con un solo objetivo: ganar o despedirse del torneo. Quienes logren avanzar hoy se verán las caras en la siguiente ronda de cuartos de final.

Canadá vs. Marruecos

El primer boleto a los cuartos de final se definirá en el NRG Stadium de Texas. Canadá llega con el ánimo a tope tras eliminar de forma agónica a Sudáfrica por 1-0 con un gol en el tiempo de descuento.

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Por su parte, Marruecos dio un golpe sobre la mesa al dejar fuera a los Países Bajos en una tanda de penales de infarto (3-2) luego de empatar 1-1 en el tiempo regular. Aunque los africanos tienen menos días de descanso, arrastran una racha invicta de cinco partidos.

Horario: 11:00 A.M. (Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua) / 12:00 P.M. (Panamá).

Dónde ver: FOX+ en Costa Rica y Tigo Sports en el resto de Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá).

Paraguay vs. Francia

El segundo plato fuerte de la jornada se mudará al Lincoln Financial Field. Paraguay protagonizó la gran sorpresa de la fase anterior al eliminar a la poderosa Alemania en los penales (4-3), demostrando que sabe plantarse y sufrir ante los gigantes de Europa.

Sin embargo, el reto de hoy es mayúsculo. Francia llega con el cartel de favorita tras aplastar 3-0 a Suecia con una exhibición de Kylian Mbappé, quien anotó un doblete. El poderío ofensivo de los galos pondrá a prueba la tradicional garra y resistencia de la Albirroja.

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Horario: 3:00 P.M. (Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua) / 4:00 P.M. (Panamá).

Dónde ver: FOX+ en Costa Rica y Tigo Sports en el resto de Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá).

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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