Partidos de HOY 4 de julio Mundial 2026: hora y dónde ver los 8vos final

Llegó el momento de la verdad en la Copa del Mundo. Este sábado 4 de julio comienzan los octavos de final con dos duelos electrizantes en suelo estadounidense. Cuatro selecciones saltarán a la cancha con un solo objetivo: ganar o despedirse del torneo. Quienes logren avanzar hoy se verán las caras en la siguiente ronda de cuartos de final.

Canadá vs. Marruecos

El primer boleto a los cuartos de final se definirá en el NRG Stadium de Texas. Canadá llega con el ánimo a tope tras eliminar de forma agónica a Sudáfrica por 1-0 con un gol en el tiempo de descuento.



Por su parte, Marruecos dio un golpe sobre la mesa al dejar fuera a los Países Bajos en una tanda de penales de infarto (3-2) luego de empatar 1-1 en el tiempo regular. Aunque los africanos tienen menos días de descanso, arrastran una racha invicta de cinco partidos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Horario: 11:00 A.M. (Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua) / 12:00 P.M. (Panamá). Dónde ver: FOX+ en Costa Rica y Tigo Sports en el resto de Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá).

Paraguay vs. Francia

El segundo plato fuerte de la jornada se mudará al Lincoln Financial Field. Paraguay protagonizó la gran sorpresa de la fase anterior al eliminar a la poderosa Alemania en los penales (4-3), demostrando que sabe plantarse y sufrir ante los gigantes de Europa. Sin embargo, el reto de hoy es mayúsculo. Francia llega con el cartel de favorita tras aplastar 3-0 a Suecia con una exhibición de Kylian Mbappé, quien anotó un doblete. El poderío ofensivo de los galos pondrá a prueba la tradicional garra y resistencia de la Albirroja.