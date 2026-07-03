  1. Mundial 2026

El mensaje de Vozinha tras decir adiós al Mundial: "Muchos creían que..."

El famoso arquero de Cabo Verde opinó sobre la actuación de su equipo en el Mundial y reconoce que se van orgullosos por lo conseguido.

El mensaje de Vozinha tras decir adiós al Mundial: Muchos creían que...

Vozinha se pronunció sobre la derrota contra Argentina y el rendimiento de Cabo Verde en el Mundial 2026.

03 de julio de 2026 a las 20:53

Cabo Verde llegó a la Copa del Mundo 2026 como una selección completamente desconocida y se marcha con el reconocimiento del planeta entero. El combinado africano, en su primera participación en la historia, compitió hasta los 16avos de final tras caer este viernes ante la vigente campeona, Argentina.

Vozinha, guardameta y capitán del equipo, fue una de las grandes figuras y dio declaraciones para 'Cazé TV' al término del encuentro, donde aseguró que se marchan orgullosos del certamen ya que ahora el mundo conoce de su país.

Así se despidió Vozinha del Mundial, locura por Messi y las bellezas en Miami

"Jugamos contra el actual campeón del mundo, lo hicimos de igual a igual, también tuvimos oportunidad de ganar el partido. Tenemos que estar satisfechos y orgullosos, obviamente estamos tristes porque queríamos clasificar", explicó.

"Estoy agradecido por todo, agradecer también a todos los colegas, al personal del cuerpo técnico y a la Federación que hizo un gran esfuerzo para apoyarnos", dijo el guardameta de 40 años.

Vozinha, que ya cuenta con casi 20 millones de seguidores en Instagram, se encuentra como agente libre y todavía no considera el retiro.

"Ahora ver el futuro, ver qué cosas buenas pueden acontencer, tenemos un grupo fantástico, jugadores con mucha calidad", resaltó.

Messi habló después de echar a Cabo Verde: "Un desgaste muy grande"

"Nos vamos orgullosos de lo logrado y de haber demostrado a todo el mundo que sabemos jugar al fútbol. Muchos creían que Argentina ganaría fácilmente, pero estoy orgulloso de los muchachos y de mí mismo por haber puesto a nuestro país en el mapa mundial con esta actuación. Hemos dado lo mejor de nosotros", sentenció el arquero.

Cabo Verde llevó al límite a los argentinos, tal y como demostraron en la prórroga. Además marcaron uno de los mejores goles del certamen y vuelven al continente africano con la cabeza en alto.

Unime ahora al canal
Redacción web
Redacción
Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias