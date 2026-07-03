El mensaje de Vozinha tras decir adiós al Mundial: "Muchos creían que..."

Cabo Verde llegó a la Copa del Mundo 2026 como una selección completamente desconocida y se marcha con el reconocimiento del planeta entero. El combinado africano, en su primera participación en la historia, compitió hasta los 16avos de final tras caer este viernes ante la vigente campeona, Argentina.
Vozinha, guardameta y capitán del equipo, fue una de las grandes figuras y dio declaraciones para 'Cazé TV' al término del encuentro, donde aseguró que se marchan orgullosos del certamen ya que ahora el mundo conoce de su país.
"Jugamos contra el actual campeón del mundo, lo hicimos de igual a igual, también tuvimos oportunidad de ganar el partido. Tenemos que estar satisfechos y orgullosos, obviamente estamos tristes porque queríamos clasificar", explicó.
"Estoy agradecido por todo, agradecer también a todos los colegas, al personal del cuerpo técnico y a la Federación que hizo un gran esfuerzo para apoyarnos", dijo el guardameta de 40 años.
Vozinha, que ya cuenta con casi 20 millones de seguidores en Instagram, se encuentra como agente libre y todavía no considera el retiro.
"Ahora ver el futuro, ver qué cosas buenas pueden acontencer, tenemos un grupo fantástico, jugadores con mucha calidad", resaltó.
"Nos vamos orgullosos de lo logrado y de haber demostrado a todo el mundo que sabemos jugar al fútbol. Muchos creían que Argentina ganaría fácilmente, pero estoy orgulloso de los muchachos y de mí mismo por haber puesto a nuestro país en el mapa mundial con esta actuación. Hemos dado lo mejor de nosotros", sentenció el arquero.
Cabo Verde llevó al límite a los argentinos, tal y como demostraron en la prórroga. Además marcaron uno de los mejores goles del certamen y vuelven al continente africano con la cabeza en alto.