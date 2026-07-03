  1. Mundial 2026

Cabo Verde hizo uno de los mejores goles del Mundial 2026 ante Argentina

El defensor Sidny Cabral marcó el segundo tanto para su equipo cuando estaba por finalizar el primer tiempo extra.

Cabo Verde hizo uno de los mejores goles del Mundial 2026 ante Argentina

Sidny Cabral marcó un verdadero golazo frente a la Argentina en los tiempos extras.

03 de julio de 2026 a las 18:21

Sidny Lopes Cabral, lateral de Cabo Verde, marcó este viernes uno de los mejores goles de la Copa del Mundo y se lo hizo a nada menos que Argentina en el duelo de los 16avos de final que se disputó en Miami.

El encuentro se fue a los tiempos extras tras el 1-1 en el marcador, pero Lisandro Martínez volvió a poner en ventaja a la Albiceleste en el 92.

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Cuando parecía que Cabo Verde ya no reaccionaría a ese golpe, Sidny se sumó al ataque, recortó hacia adentro para quitarse la marca de Mac Allister y con la derecha colocó su disparo en el ángulo para poner el 2-2 al 103.

Un remate en el que Emiliano Martínez solo voló para la fotografía y que le daba vida al combinado africano. Sidny se fue a buscar a su pareja en las tribunas para festejar con ella su hermoso tanto.

Cabe mencionar que el jugador de 23 años nació en Países Bajos, pero decidió representar a Cabo Verde y actualmente milita en el Benfica.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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