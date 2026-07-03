Cabo Verde hizo uno de los mejores goles del Mundial 2026 ante Argentina

El encuentro se fue a los tiempos extras tras el 1-1 en el marcador, pero Lisandro Martínez volvió a poner en ventaja a la Albiceleste en el 92.

Sidny Lopes Cabral , lateral de Cabo Verde , marcó este viernes uno de los mejores goles de la Copa del Mundo y se lo hizo a nada menos que Argentina en el duelo de los 16avos de final que se disputó en Miami.

Cuando parecía que Cabo Verde ya no reaccionaría a ese golpe, Sidny se sumó al ataque, recortó hacia adentro para quitarse la marca de Mac Allister y con la derecha colocó su disparo en el ángulo para poner el 2-2 al 103.

Un remate en el que Emiliano Martínez solo voló para la fotografía y que le daba vida al combinado africano. Sidny se fue a buscar a su pareja en las tribunas para festejar con ella su hermoso tanto.

Cabe mencionar que el jugador de 23 años nació en Países Bajos, pero decidió representar a Cabo Verde y actualmente milita en el Benfica.