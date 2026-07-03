  1. Mundial 2026

EN VIVO: Argentina y Cabo Verde están empatando sin goles en Miami

Argentina y Cabo Verde se miden en el Miami Stadium por los 16avos de final del Mundial 2026.

EN VIVO: Argentina y Cabo Verde están empatando sin goles en Miami
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Argentina y Cabo Verde se miden en el Miami Stadium por los 16avos de final del Mundial 2026.

 FOTO: EFE
03 de julio de 2026 a las 13:57

Argentina y Cabo Verde se miden en el Miami Stadium por los 16avos de final del Mundial 2026. ASÍ SE VIVE el min a min en Diario Diez:


ALINEACIONES CONFIRMADAS EN MIAMI

A pocos minutos del partido, la selección de Argentina ha confirmado su once inicial para buscar derrotar a Cabo Verde, una selección que ha dado la sorpresa tras eliminar a Uruguay y Arabia Saudí en su grupo.

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Scaloni ha hecho el cambio en la zona defensiva y vuelve a tomar en cuenta al Cuti Romero. Mientras que Lautaro Martínez le vuelve a ganar la partida a Julián Álvarez en el ataque.

-Así sale la Argentina de Scaloni: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Seleccionador: Lionel Scaloni.

-Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina, Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Jamiro Monteiro, Garry Rodrigues y Dailon Livramento.

Seleccionador: Pedro Leitao Brito ‘Bubista’.

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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