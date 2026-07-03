México agarra ventaja sobre Inglaterra: confirman cambio de hora en el Azteca

México e Inglaterra se alistan para protagonizar uno de los encuentros más esperados de los octavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, a dos días del compromiso, dedes tierras aztecas adelantan un posible cambio en la programación del partido por las condiciones climáticas que se esperan para este domingo en la Ciudad de México.

Según informó Joaquín López-Dóriga, la FIFA evalúa adelantar el inicio del encuentro para evitar posibles interrupciones ocasionadas por tormentas eléctricas pronosticadas durante la tarde y la noche. "Le puedo confirmar que por el riesgo de tormentas eléctricas, se adelanta el horario del partido México-Inglaterra el domingo para las 12:00 en lugar de las 18:00", escribió en su cuenta de 'X.'

La medida tendría como objetivo impedir que se repita una situación similar a la vivida en el choque entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final, cuando el inicio del compromiso se retrasó una hora debido al protocolo de seguridad por actividad eléctrica. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿A qué hora se jugaría México vs Inglaterra? De acuerdo con la información publicada por el periodista, el compromiso pasaría a disputarse a las 12:00 del mediodía, hora de la Ciudad de México, en lugar del horario originalmente establecido, adelantándose seis horas. Hasta ahora, la FIFA no ha emitido un anuncio oficial sobre la modificación del horario.

LA RAZÓN DEL CAMBIO