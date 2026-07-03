México agarra ventaja sobre Inglaterra: confirman cambio de hora en el Azteca

México e Inglaterra se alistan para protagonizar uno de los encuentros más esperados de los octavos de final del Mundial 2026.
Sin embargo, a dos días del compromiso, dedes tierras aztecas adelantan un posible cambio en la programación del partido por las condiciones climáticas que se esperan para este domingo en la Ciudad de México.
Según informó Joaquín López-Dóriga, la FIFA evalúa adelantar el inicio del encuentro para evitar posibles interrupciones ocasionadas por tormentas eléctricas pronosticadas durante la tarde y la noche.
"Le puedo confirmar que por el riesgo de tormentas eléctricas, se adelanta el horario del partido México-Inglaterra el domingo para las 12:00 en lugar de las 18:00", escribió en su cuenta de 'X.'
La medida tendría como objetivo impedir que se repita una situación similar a la vivida en el choque entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final, cuando el inicio del compromiso se retrasó una hora debido al protocolo de seguridad por actividad eléctrica.
¿A qué hora se jugaría México vs Inglaterra?
De acuerdo con la información publicada por el periodista, el compromiso pasaría a disputarse a las 12:00 del mediodía, hora de la Ciudad de México, en lugar del horario originalmente establecido, adelantándose seis horas.
Hasta ahora, la FIFA no ha emitido un anuncio oficial sobre la modificación del horario.
LA RAZÓN DEL CAMBIO
El eventual cambio responde al pronóstico de tormentas eléctricas previsto para la tarde y noche del domingo en la capital mexicana. La intención de la FIFA es minimizar el riesgo de interrupciones y garantizar el desarrollo normal del encuentro.
Durante el partido entre México y Ecuador ya fue necesario activar el protocolo por actividad eléctrica, lo que obligó a retrasar el comienzo del encuentro hasta que las condiciones fueran seguras.
El reglamento del organismo establece que, cuando se detectan rayos en las inmediaciones del estadio, todas las actividades deben suspenderse de inmediato. El juego solo puede comenzar o reanudarse después de transcurridos 30 minutos sin registrarse una nueva descarga eléctrica. Si durante ese lapso vuelve a detectarse un rayo, el conteo reinicia desde cero.