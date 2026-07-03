Leyenda hace arder a Francia: "Paraguay enfrentará a una selección de África"

La previa del duelo entre Paraguay y Francia por los octavos de final del Mundial 2026 quedó marcada por una nueva controversia protagonizada por José Luis Chilavert. A solo un día del encuentro, el histórico exguardameta paraguayo respondió a unas declaraciones del francés Christophe Dugarry con un comentario de tono racista que rápidamente generó repercusión.

"En el Mundial del 98 enfrentamos a los franceses y ahora Paraguay enfrentará a una selección de África”, escribió Chilavert en sus redes sociales, haciendo referencia a la diversidad étnica que existe en el actual plantel de la selección francesa. La respuesta del exarquero llegó después de las duras palabras de Dugarry, campeón del mundo con Francia en 1998, quien durante una entrevista con Radio Monte Carlo minimizó las opciones de la Albirroja de avanzar a los cuartos de final. “Paraguay va a ser vapuleado, humillado. Querrán defender porque son incapaces, son realmente incapaces. Lo repito dos veces, para que quede claro. Ofensivamente son un desastre”, afirmó el exdelantero francés. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Chilavert no tardó en contestar y aprovechó para recordar el enfrentamiento entre ambas selecciones en los octavos de final del Mundial de Francia 1998. En aquella ocasión, el combinado europeo eliminó a Paraguay por 1-0 gracias al inolvidable gol de oro de Laurent Blanc en el minuto 23 del tiempo suplementario, luego de un empate sin goles durante los 90 minutos reglamentarios. Ese torneo terminaría con Francia levantando su primera Copa del Mundo.

Esta nueva controversia se suma a otros episodios recientes que han tenido a Chilavert como protagonista. En los últimos días sostuvo un fuerte cruce con el seleccionador paraguayo, Gustavo Alfaro, a quien cuestionó por el rendimiento del equipo, y también criticó públicamente al arquero Orlando Gil, situación que provocó la respuesta de la esposa del guardameta en defensa de su marido.