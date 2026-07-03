FIFA rompe el silencio tras el polémico gol anulado a Croacia ante Portugal: "Hubo contacto"

La acción ha sido polémica y muchos afirmaron que el gol debió haber subido en el marcador, lo que pudo representar el 2-2 de los croatas ante lusos.

La FIFA emitió un comunicado donde se refirió al segundo gol anulado para Croacia en el juego de 16avos de final del Mundial ante Portugal .

Mediante redes sociales, la FIFA precisó que "según los datos proporcionados por la tecnología Connected Ball alojada dentro de la Adidas Trionda, el balón oficial del partido de la FIFA World Cup, se demostró que hubo contacto por parte del #20 de Croacia, Igor Matanović, en la jugada previa al gol contra Portugal, lo que permitió al árbitro determinar correctamente el fuera de juego y anular el gol".

El ente rector del fútbol sostuvo que el gol fue bien anulado gracias a la tecnología implementada en el presente Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá.

"Los sensores IMU alojados dentro del balón Trionda son capaces de detectar cualquier contacto leve, mostrado a los espectadores en la transmisión como un 'gráfico de latido cardíaco', y permitiendo a los oficiales un nivel sin precedentes de datos para tomar decisiones rápidas y precisas", puntualizaron.