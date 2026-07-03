  1. Mundial 2026

Messi no puede fallar: partidos de dieciseisavos hoy 3 de julio en el Mundial 2026

Los actuales campeones del mundo juegan uno de los tres partidos de este viernes para cerrar el telón de los dieciseisavos de final.

Messi no puede fallar: partidos de dieciseisavos hoy 3 de julio en el Mundial 2026

Messi se juega la clasiifcación ante Cabo Verde en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.
03 de julio de 2026 a las 06:20

La emoción del Mundial 2026 continúa este viernes 3 de julio con una jornada cargada de grandes emociones y tres partidos correspondientes a los dieciseisavos de final, donde varias selecciones buscarán mantener vivo el sueño de llegar lejos en la competición.-

La jornada comenzará con el compromiso entre Australia y Egipto, dos selecciones que han demostrado ser competitivas durante el campeonato y que buscarán dar un paso más hacia los octavos de final.

El VAR rescata a Portugal, bronca de Cristiano Ronaldo y el triste adiós de Modric

Más tarde llegará el plato fuerte con Argentina frente a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, un escenario donde millones de aficionados esperan ver nuevamente el talento de Lionel Messi, acompañado por figuras como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

La selección argentina llega invicta, tras una sólida fase de grupos, mientras que el conjunto africano ha conquistado el respeto del mundo gracias a su disciplina táctica y capacidad para competir contra rivales de mayor jerarquía.

El cierre de la jornada estará protagonizado por Colombia y Ghana, otro choque que promete intensidad y buen fútbol. Los cafeteros intentarán imponer su calidad para seguir avanzando en el torneo, aunque los africanos llegan con la intención de sorprender y mantener viva la representación de su continente en la Copa del Mundo.

Mundial 2026: estas son las 10 peores selecciones; con tres de Concacaf en el top

Una vez concluyan estos tres encuentros quedarán definidos todos los cruces de los octavos de final del Mundial 2026, fase que reunirá a las 16 mejores selecciones del torneo y en la que ya esperan equipos como Portugal, España, Brasil, Francia, Inglaterra, México, Bélgica, Estados Unidos, Paraguay, Marruecos, Noruega, Canadá y Suiza.

A partir de ese momento, el margen de error será mínimo y cada partido acercará a los sobrevivientes al gran objetivo de levantar la Copa del Mundo el próximo 19 de julio.

PARTIDOS DE HOY 3 DE JULIO EN EL MUNDIAL 2026

Australia vs Egipto, 12 del mediodía - Tigo Sports.

Argentina vs Cabo Verde, 4 de la tarde - Tigo Sports.

Colombia vs Ghana, 7:30PM - Tigo Sports.

Unime ahora al canal
Redacción web
Redacción Diez
Redacción DIEZ

Equipo compuesto por periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias