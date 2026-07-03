¡Reventó a Vozinha! Así fue el golazo de Messi en el Argentina-Cabo Verde

Argentina encontró la tranquilidad gracias a su máxima figura. Lionel Messi volvió a responder en una cita importante y, a los 28 minutos del encuentro frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, firmó el tanto que rompió el empate y encaminó a la Albiceleste hacia la siguiente ronda.

El Hard Rock Stadium de Miami estalló con la definición del capitán argentino, quien aprovechó una oportunidad dentro del área para vencer al guardameta caboverdiano con un remate preciso. Una vez más, el dorsal 10 apareció cuando su selección más lo necesitaba.