Inglaterra con ubicación secreta y las medidas que tomará para evitar a los mexicanos

La Selección de Inglaterra está tomando precauciones especiales de cara a su llegada a la Ciudad de México, con el objetivo de evitar que el descanso de sus jugadores se vea afectado por posibles concentraciones de aficionados en las afueras del hotel de concentración.
El equipo dirigido por Thomas Tuchel enfrentará a México este domingo en los octavos de final de la Copa del Mundo. El encuentro comenzará a las 12:00 del mediodía, horario de Honduras y México, luego de que la FIFA adelantara el inicio del partido debido al pronóstico de tormentas eléctricas para la tarde y noche en la capital mexicana. La modificación busca garantizar la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos y aficionados.
La delegación inglesa tiene previsto arribar a la Ciudad de México este viernes, por lo que permanecerá dos noches en la capital antes del compromiso frente al conjunto anfitrión.
Las medidas adoptadas por Inglaterra surgen después de lo ocurrido con Ecuador durante la ronda de dieciseisavos de final. La Federación Ecuatoriana presentó una queja ante la FIFA al denunciar que un grupo de aficionados mexicanos permaneció durante varias horas frente al hotel del equipo haciendo ruido con altavoces, bocinas y motocicletas, con la intención de impedir el descanso de los futbolistas.
Ecuador estuvo hospedado en el hotel Westin de la Ciudad de México. En el caso de Inglaterra, la delegación busca mantener en reserva el lugar donde se alojará, aunque existe preocupación de que esa información pueda filtrarse a través de las redes sociales.
Como parte de su plan para minimizar cualquier inconveniente, la selección inglesa pondrá a disposición de jugadores y miembros del cuerpo técnico distintos recursos para favorecer el descanso. Quienes no hayan llevado sus propios accesorios, como tapones para los oídos o pulseras para dormir, podrán utilizar remedios naturales para conciliar el sueño o máquinas de audio con ruido blanco.
La llegada con dos días de anticipación también representa un cambio en la planificación habitual de Inglaterra, que normalmente viaja a la ciudad sede la noche previa a cada encuentro. Sin embargo, el calendario de la FIFA obliga a todas las selecciones a realizar una sesión de entrenamiento semiabierta un día antes de cada partido, motivo por el que el equipo modificó su itinerario para este compromiso.