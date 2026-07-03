Inglaterra con ubicación secreta y las medidas que tomará para evitar a los mexicanos

La Selección de Inglaterra está tomando precauciones especiales de cara a su llegada a la Ciudad de México, con el objetivo de evitar que el descanso de sus jugadores se vea afectado por posibles concentraciones de aficionados en las afueras del hotel de concentración. El equipo dirigido por Thomas Tuchel enfrentará a México este domingo en los octavos de final de la Copa del Mundo. El encuentro comenzará a las 12:00 del mediodía, horario de Honduras y México, luego de que la FIFA adelantara el inicio del partido debido al pronóstico de tormentas eléctricas para la tarde y noche en la capital mexicana. La modificación busca garantizar la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos y aficionados.

La delegación inglesa tiene previsto arribar a la Ciudad de México este viernes, por lo que permanecerá dos noches en la capital antes del compromiso frente al conjunto anfitrión. Las medidas adoptadas por Inglaterra surgen después de lo ocurrido con Ecuador durante la ronda de dieciseisavos de final. La Federación Ecuatoriana presentó una queja ante la FIFA al denunciar que un grupo de aficionados mexicanos permaneció durante varias horas frente al hotel del equipo haciendo ruido con altavoces, bocinas y motocicletas, con la intención de impedir el descanso de los futbolistas. Ecuador estuvo hospedado en el hotel Westin de la Ciudad de México. En el caso de Inglaterra, la delegación busca mantener en reserva el lugar donde se alojará, aunque existe preocupación de que esa información pueda filtrarse a través de las redes sociales. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE