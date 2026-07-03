Colombia y Ghana disputan el último boleto a octavos: hora y canal del partido

Colombia, que terminó líder del grupo K por encima de Portugal, se enfrenta este viernes por los 16avos de final del Mundial 2026 a una Ghana que reservó un cupo en la segunda fase como uno de los ocho mejores terceros, en un encuentro que los cafeteron afrontarán impulsados por su gran trabajo en la primera ronda.

Con dos victorias en sus dos primeras presentaciones (1-3 ante Uzbekistán y 1-0 al Congo) y una igualdad en la tercera, precisamente un 0-0 frente al equipo de Cristiano Ronaldo, los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo terminaron el grupo viendo desde la cima a europeos, africanos y asiáticos.

De esta forma avanzaron como líderes y ahora se pondrán cara a cara con una Ghana que fue de más a menos y que debe recuperarse rápido si no quiere decir adiós.