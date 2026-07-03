Colombia y Ghana disputan el último boleto a octavos: hora y canal del partido

Colombia, que terminó líder del grupo K por encima de Portugal, se enfrenta este viernes por los 16avos de final del Mundial 2026 a una Ghana que reservó un cupo en la segunda fase como uno de los ocho mejores terceros, en un encuentro que los cafeteron afrontarán impulsados por su gran trabajo en la primera ronda.
Con dos victorias en sus dos primeras presentaciones (1-3 ante Uzbekistán y 1-0 al Congo) y una igualdad en la tercera, precisamente un 0-0 frente al equipo de Cristiano Ronaldo, los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo terminaron el grupo viendo desde la cima a europeos, africanos y asiáticos.
De esta forma avanzaron como líderes y ahora se pondrán cara a cara con una Ghana que fue de más a menos y que debe recuperarse rápido si no quiere decir adiós.
Tras debutar con una victoria ante Panamá 1-0, los africanos igualaron con Inglaterra 0-0 y cayeron frente a Croacia por 2-1, resultados que los dejaron en la tercera posición de su grupo L.
Luego de un exigente encuentro ante Portugal y sin la posibilidad de haber hecho mayores rotaciones, Colombia saltará al campo con un once similar al de sus dos primeros juegos mundialistas.
Figura del torneo y autor de dos tantos, el lateral por derecha Daniel Muñoz retornará a la formación, en el que es probable que también ingrese el lateral por izquierda Johan Mojica.
Mientras tanto, la principal duda es si el entrenador vuelve a apostar Luis Suárez o si mantiene a Jhon Andrés Córdoba.
Del lado de los africanos, el portugués Carlos Queiroz, quien tuvo las riendas de Colombia entre febrero de 2019 y diciembre de 2020, se alista para frenar a un equipo y a futbolistas que conoce muy bien.
Con Antoine Semenyo listo para volver a ser titular, el once de Ghana podría repetirse, lo que dejaría una vez más en el banco a Iñaki Williams.
DATOS DEL PARTIDO
Árbitro: Clement Turpin (Francia).
Lugar: Estadio de Kansas City, Estados Unidos.
Hora: 7:30 PM de Honduras.
Transmisión: Tigo Sports.