Filtraron el sorpresivo destino que tendría Javier Aguirre tras el Mundial

La selección mexicana despertó la ilusión de todo un país luego de avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 con paso perfecto y sin todavía encajar un tanto. El combinado azteca cuenta sus partidos por triunfos, pero este domingo tendrá la prueba más exigente. Luego de vencer a equipos como Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa y Ecuador, es el turno de enfrentar a una Inglaterra que tuvo que remontar frente al RD Congo para seguir en la pelea.

El cuadro dirigido por Javier Aguirre ha respondido en los momentos importantes y la expectativa de los fanáticos y expertos crece con el correr del torneo. Muchos consideran que México tiene las armas necesarias para dejar fuera de combate a los ingleses. Más allá de lo que ocurra en ese compromiso, hay una situación que ya está definida desde hace tiempo. El 'Vasco' Aguirre dejará su cargo una vez que finalice su participación en el torneo, ya que ese fue el acuerdo alcanzado con la Federación cuando tomó las riendas de la selección. En ese sentido, todos los caminos conducen a Rafa Márquez, asistente de Aguirre, como el principal candidato para convertirse en el nuevo DT de México tras el Mundial. El exdefensor aparece como el sucesor natural, aunque la decisión definitiva quedará en manos de los dirigentes. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

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