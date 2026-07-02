Filtraron el sorpresivo destino que tendría Javier Aguirre tras el Mundial

La selección mexicana despertó la ilusión de todo un país luego de avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 con paso perfecto y sin todavía encajar un tanto.
El combinado azteca cuenta sus partidos por triunfos, pero este domingo tendrá la prueba más exigente. Luego de vencer a equipos como Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa y Ecuador, es el turno de enfrentar a una Inglaterra que tuvo que remontar frente al RD Congo para seguir en la pelea.
El cuadro dirigido por Javier Aguirre ha respondido en los momentos importantes y la expectativa de los fanáticos y expertos crece con el correr del torneo. Muchos consideran que México tiene las armas necesarias para dejar fuera de combate a los ingleses.
Más allá de lo que ocurra en ese compromiso, hay una situación que ya está definida desde hace tiempo. El 'Vasco' Aguirre dejará su cargo una vez que finalice su participación en el torneo, ya que ese fue el acuerdo alcanzado con la Federación cuando tomó las riendas de la selección.
En ese sentido, todos los caminos conducen a Rafa Márquez, asistente de Aguirre, como el principal candidato para convertirse en el nuevo DT de México tras el Mundial. El exdefensor aparece como el sucesor natural, aunque la decisión definitiva quedará en manos de los dirigentes.
ARABIA TOCA A SU PUERTA
Mientras México sigue enfocado en la competencia, comenzaron a surgir versiones sobre el futuro de Aguirre. Según el periodista de FOX, Fernando Cevallos, el entrendor de 67 años despertó un fuerte interés del Al Ittihad de Arabia Saudita.
La entidad árabe estaría dispuesta a presentar una importante propuesta por la contratación del 'Vasco' una vez que concluya el Mundial.
Por el momento no existe un acuerdo oficial entre las partes, pero el interés sería concreto y podría transformarse en el próximo desafío de Javier Aguirre después de finalizar su tercera etapa al frente del 'Tri'.