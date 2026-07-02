Messi agita las redes: su reacción al pasar un inesperado control de seguridad

Acostumbrado a moverse en el sureste de Florida como en casa por su etapa en el Inter Miami , el capitán tuvo que pasar por un estricto control de seguridad nada más aterrizar, directamente en la pista del aeropuerto y junto al resto de sus compañeros.

Leo Messi ya se encuentra en Miami para afrontar los 16avos del Mundial con la selección de Argentina , pero su llegada a la ciudad dejó una imagen poco habitual que no ha tardado en viralizarse por las redes sociales.

La Albiceleste prepara ya su partido de eliminatoria directa ante la sorpresiva Cabo Verde. El duelo está previsto para este viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de dicha localidad.

La escena llamó la atención porque Messi no recibió ningún trato especial. Ni por ser el líder de la vigente campeona del mundo, ni por ser el gran icono del torneo, ni por jugar habitualmente en Miami.

Como el resto del plantel argentino, el delantero tuvo que someterse a una revisión en la pista, con control de pertenencias y detector de metales.

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En las imágenes difundidas se ve a Messi entregando sus objetos personales al cuerpo de seguridad antes de apartarse unos metros y esperar con paciencia. Su reacción se hizo viral: lejos de mostrarse incómodo, apareció riéndose a carcajadas por una situación tan poco habitual para una estrella de su dimensión.