Toni Kroos fulmina a Alemania: "No tenemos ni un solo jugador de clase mundial"

La eliminación de Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, tras caer en la tanda de penales frente a Paraguay, sigue generando fuertes reacciones en el país europeo´porque se esperaba que clasificaran sin problemas a la siguiente ronda.

A las críticas de la prensa y de los analistas se sumó la del histórico Toni Kroos, campeón del mundo en Brasil 2014, quien realizó un duro análisis del presente de la Mannschaft.

El excentrocampista del Real Madrid fue contundente al referirse a la calidad de la actual selección alemana, dejando una de las frases más contundentes sobre su nación, misma que le está dando la vuelta al mundo.