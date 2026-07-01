Toni Kroos fulmina a Alemania: "No tenemos ni un solo jugador de clase mundial"

La eliminación de Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, tras caer en la tanda de penales frente a Paraguay, sigue generando fuertes reacciones en el país europeo´porque se esperaba que clasificaran sin problemas a la siguiente ronda.
A las críticas de la prensa y de los analistas se sumó la del histórico Toni Kroos, campeón del mundo en Brasil 2014, quien realizó un duro análisis del presente de la Mannschaft.
El excentrocampista del Real Madrid fue contundente al referirse a la calidad de la actual selección alemana, dejando una de las frases más contundentes sobre su nación, misma que le está dando la vuelta al mundo.
"Ahora mismo no tenemos ni un solo jugador de clase mundial. Tenemos futbolistas con potencial para serlo, pero eso no significa que ya estén en la élite. Los verdaderos jugadores de nivel mundial son los que están decidiendo todos los partidos y, además, están arriba en el ranking de goleadores. Nosotros no tenemos a ninguno y debemos admitirlo con honestidad".
Kroos también comparó a este equipo con las selecciones alemanas que lograron grandes resultados en el pasado y aseguró que la diferencia es evidente, dejando claro que ya no es lo mismo.
"Cuando teníamos éxito en este tipo de torneos siempre daba la sensación que podíamos subir una marcha en cualquier momento. Este equipo ya no es capaz de hacerlo".
Por último, el exinternacional alemán cuestionó la actitud con la que la Mannschaft afrontó el compromiso frente a Paraguay, selección que terminó dando una de las mayores sorpresas del torneo más importante del fútbol.
"Solo pensamos que somos mejores que Paraguay y que, de una manera u otra, íbamos a ganar el partido", sentenció el exfutbolista del Real Madrid, dejando claro que a su selección le faltó fútbol y simplemente se confió de un rival como los sudamericanos.