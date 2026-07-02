Harry Kane habló de la batalla que le espera contra México en el Azteca

Harry Kane, capitán y máximo goleador histórico de la selección inglesa y el hombre que con un doblete logró ayer que su equipo superase a RD Congo se ilusionó con el próximo partido que afrontará ante México en el Estadio Azteca por los octavos del Mundial.

Tras finalizar el compromiso en Atlanta, el delantero del Bayern Múnich dio sus valoracioes: "Lo primero es disfrutar de esto. A veces, cuando representas a una de las grandes selecciones, es fácil dejar pasar estos momentos. Pero seas quien seas, hay que disfrutar de superar una eliminatoria".

Seguidamente, Kane se pronunció sobre ese encuentro ante los dirigidos por Javier Aguirre. "Toca disfrutar el momento, regresar, recuperar fuerzas y pensar en el siguiente partido, que será aún más difícil: contra México".

"En México, qué partido tan extraordinario nos espera. Obviamente, pronto cambiaremos el chip para centrarnos en eso, pero por ahora, simplemente disfrutemos de estos instantes", añadió.

El capitán inglés, al que ya solo le restan siete internacionalidades más para igualar el récord del histórico portero Peter Shilton, calificó de "increíble" el duelo contra RD Congo, donde los africanos se adelantaron a los siete minutos por mediación de Cipenga.

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Kane igualó de cabeza en el 75 y a cinco del final logró el triunfo de 'Los Tres Leones' con un zapatazo desde la frontal, sumando su quinto gol en este torneo, que lo iguala en segunda posición de máximos artilleros del Mundial con el noruego Erling Haaland y lo sitúa a un tanto del liderato que comparten Leo Messi y Kylian Mbappé.

"Lograr una remontada como la que conseguimos es algo sumamente gratificante; me siento orgulloso del grupo, orgulloso de los chicos. Fue un partido duro y, en lo personal, vestir la camiseta de Inglaterra es una de las cosas que más me gustan y marcar un par de goles para ayudar al equipo a sellar la victoria es, sin duda, una sensación mágica", concluyó.