La nueva regla de la FIFA que se aplicó mientras Saíd revisaba el penal de Bélgica

Saíd Martínez sigue dando mucho de que hablar en el Mundial 2026 tras el penal que pitó, con ayuda del VAR, en el triunfo agónico de Bélgica ante Senegal por los 16avos de final.
La polémica del encuentro se dio en el minuto 119' de los tiempos extras cuando el VAR llamó a Saíd Martínez para revisar una jugada en el área senegalesa.
Tras observar la repetición en el monitor, el árbitro hondureño sancionó una falta de Lamine Camara sobre Tielemans. El propio mediocampista belga ejecutó el cobro y convirtió el 3-2 definitivo en el minuto 120+5.
Sin embargo, más allá de la polémica que ha recorrido el mundo, en las redes sociales ha circulado la nueva regla de la FIFA que se aplicaba mientras Saíd Martínez revisaba la jugada en el VAR.
Y es que partir de este Mundial, ningún jugador podrá abandonar el terreno de juego mientras el árbitro esté revisando una jugada en el VAR.
La nueva norma ya se aplicó en el Bélgica vs. Senegal: varios futbolistas senegaleses tuvieron que esperar sobre la línea de banda durante la revisión de un posible penal. Lo más llamativo es que, si un jugador incumple esta regla, el árbitro incluso puede expulsarlo.
Una decisión que ya está provocando un enorme debate y que promete dar mucho de qué hablar durante toda la Copa del Mundo.