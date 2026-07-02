La nueva regla de la FIFA que se aplicó mientras Saíd revisaba el penal de Bélgica

Saíd Martínez sigue dando mucho de que hablar en el Mundial 2026 tras el penal que pitó, con ayuda del VAR, en el triunfo agónico de Bélgica ante Senegal por los 16avos de final.

La polémica del encuentro se dio en el minuto 119' de los tiempos extras cuando el VAR llamó a Saíd Martínez para revisar una jugada en el área senegalesa.

Tras observar la repetición en el monitor, el árbitro hondureño sancionó una falta de Lamine Camara sobre Tielemans. El propio mediocampista belga ejecutó el cobro y convirtió el 3-2 definitivo en el minuto 120+5.